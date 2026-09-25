Los conductores y habitantes del suroccidente de Bogotá deberán armarse de paciencia y ajustar sus tiempos de viaje a partir de la próxima semana. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que se ejecutará un cierre total del puente vehicular sur ubicado en la concurrida intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, una de las arterias viales más transitadas de la capital.

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La medida restrictiva comenzará a regir desde el lunes 28 de septiembre y responde al avance cronograma de obras destinadas a la construcción e instalación de la estructura principal de la Estación 7 del sistema de transporte masivo. Según detalló la entidad distrital, en este punto estratégico se llevarán a cabo complejas maniobras de ingeniería de alta precisión, las cuales incluyen el izaje y montaje de la estructura metálica que conformará la plataforma y la cubierta de la estación. Para cumplir con este propósito, la zona requerirá el posicionamiento de grúas de gran capacidad encargadas de ensamblar las pasarelas de acceso a la nave central, así como la colocación definitiva de vigas tipo U y vigas cajón.

Ante el alto impacto que tendrá la inhabilitación de este tramo sobre la movilidad del sector, las autoridades de tránsito diseñaron un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) enfocado en minimizar las afectaciones a los ciudadanos. Como parte fundamental de la estrategia operativa, se habilitó un esquema de contraflujo sobre el puente vehicular norte, el cual operará exclusivamente para canalizar el flujo de automotores que se desplacen en sentido occidente – oriente.

Las autoridades locales y la EMB hicieron un llamado enérgico a los conductores particulares, motociclistas y operadores de transporte público para que transiten con máxima precaución por la zona de influencia, presten absoluta atención a la señalización informativa provisional y acaten de forma estricta las directrices impartidas por los orientadores de tráfico ubicados en el corredor.

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Con el fin de resolver inquietudes específicas sobre los desvíos viales, los tiempos de ejecución y el impacto en las dinámicas locales del tramo 3, la Empresa Metro de Bogotá dispuso de una oficina presencial de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I – 12/18. Asimismo, los ciudadanos inconformes o con dudas operativas pueden enviar sus peticiones de manera digital a través del correo electrónico institucional socialtramo3@metro1.com.co, buscando garantizar una comunicación fluida mientras avanzan las obras del megaproyecto de movilidad.

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