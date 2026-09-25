Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), dio a conocer los resultados de la convocatoria LISTOS para MAS Bienestar. En este proceso, de acuerdo con la información recogida de la entidad oficial, se seleccionaron 15 proyectos de innovación social en salud, postulados por alianzas integradas por universidades, organizaciones sociales y comunidades locales.

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Estas alianzas están conformadas por grupos de investigación adscritos a instituciones de educación superior y organizaciones sociales con amplia trayectoria territorial. El trabajo conjunto entre estos actores permitirá combinar el conocimiento científico y académico con la innovación social y los saberes propios de cada territorio. El objetivo fundamental es desarrollar alternativas que respondan a necesidades prioritarias de salud en la ciudad, particularmente en temas como salud mental, prevención de violencias, salud ambiental, derechos y salud de las mujeres, salud materno-infantil y el fortalecimiento de redes comunitarias de cuidado, según la SDS y la Agencia Atenea.

Alejandra Taborda, quien ocupa la Subsecretaría Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Salud, destacó que la convocatoria reunió propuestas de más de 50 organizaciones sociales articuladas con universidades. Las iniciativas seleccionadas se acompañarán técnica y financieramente, y estarán dirigidas a poner en diálogo los conocimientos académicos y las experiencias, talentos y necesidades existentes en los territorios. Taborda resaltó la importancia de la participación social en el Distrito, calificándola como "transformadora".

Los proyectos tendrán impacto en distintas escalas, tanto a nivel local como interlocal y distrital. De acuerdo con la información compartida, se clasifican en dos líneas principales: iniciativas comunitarias en salud e investigación social en salud. El propósito es generar conocimiento nuevo y aportar a la transformación de las condiciones de salud en los diversos territorios de Bogotá. Las organizaciones sociales jugarán un papel clave identificando necesidades y aportando soluciones desde su experiencia directa con las comunidades.

Las alianzas seleccionadas, además de recibir financiamiento y acompañamiento técnico, contarán con espacios de fortalecimiento de capacidades, intercambios de saberes y procesos de sistematización de experiencias, lo que les permitirá consolidar sus propuestas e incrementar su impacto para la ciudad. Víctor Saavedra Mercado, director general de Atenea, afirmó que esta convocatoria reafirma el compromiso institucional con la ciencia, tecnología e innovación como motores de transformación social y bienestar para los bogotanos.

¿Cuáles son los proyectos seleccionados por la convocatoria LISTOS para MAS Bienestar en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, el listado completo de los 15 proyectos y alianzas seleccionadas por la convocatoria LISTOS para MAS Bienestar puede consultarse en el sitio web de la Agencia Atenea. Este detalle permite conocer las propuestas específicas que promoverán la innovación social en salud en diferentes comunidades de Bogotá.

¿Qué significa la innovación social en salud y cómo se aplica en Bogotá?

La innovación social en salud, según lo indicado en la convocatoria, consiste en el diseño y aplicación de soluciones novedosas que integran saberes académicos y comunitarios para responder a necesidades prioritarias de salud. En Bogotá, se aplica a través de alianzas entre universidades, organizaciones sociales y comunidades para afrontar retos en salud mental, ambiental, materno-infantil y equidad de género, fortaleciendo así el bienestar colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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