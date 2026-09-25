Hay momentos en los que quiero hacer ejercicio en casa, pero no necesariamente tengo espacio para convertir una habitación en gimnasio. Por eso me llamó la atención esta máquina de abdominales, que tiene un precio de $ 150.642 y aparece con un descuento del 36 %.

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La propuesta es bastante sencilla: utilizar un movimiento de torsión de cintura y abdomen sobre una plataforma con dos pedales, sin necesidad de instalar una máquina grande.

Dos pedales en lugar de una plataforma tradicional

Lo primero que revisé fue la estructura. Esta máquina tiene un diseño de dos pedales, de manera que los pies quedan separados mientras se hace el movimiento. Según la descripción, esto busca ofrecer una posición más estable frente a los modelos tradicionales de un solo disco.

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Además, cuenta con cordones de tracción a ambos lados, que ayudan a hacer el movimiento de torsión. La máquina tiene una capacidad máxima de 300 libras, equivalentes a unos 136 kilos.

La superficie también está pensada para dar estabilidad

Otro detalle que me llamó la atención es que la plataforma tiene una superficie texturizada antideslizante.

La descripción señala que esta superficie, además de ayudar a evitar deslizamientos, proporciona una sensación de masaje en las plantas de los pies.

También incorpora cuatro fundas antideslizantes para los pies, que buscan mejorar el equilibrio mientras se utiliza el equipo. Para mí, este punto es importante porque un aparato de este tipo depende bastante de mantener una posición estable mientras se adelanta la torsión.

No necesita electricidad y está diseñada para ser silenciosa

La máquina funciona mediante un sistema de cuerda elástica que permite que el movimiento regrese después de hacer la torsión.

Una de las características que más me interesó fue precisamente que, según la descripción, el mecanismo está diseñado para funcionar sin provocar ruido durante el uso.

Eso puede ser conveniente para entrenar en casa sin tener que lidiar con el sonido de una máquina eléctrica o de pesas golpeando.

¿Qué dicen quienes ya la tienen?

Las opiniones son variadas. Una persona destacó que la máquina es fácil de usar y compacta, y aseguró que le permitió incorporar movimiento a su rutina sin necesitar mucho espacio ni equipo adicional.

Otro comprador comentó que llevaba apenas dos días utilizándola y que ya sentía el esfuerzo después de sesiones de 15 minutos. Esa percepción, por supuesto, corresponde a su experiencia personal y no significa que todas las personas vayan a obtener el mismo resultado.

También aparece el comentario de alguien que llevaba más de un mes con el producto y seguía valorándolo positivamente. Otro comprador aseguró que durante la primera semana y media de uso tuvo una experiencia positiva.

¿La compraría para entrenar en casa?

Si lo que busco es incorporar un ejercicio de torsión y trabajo abdominal sin ocupar demasiado espacio, esta máquina tiene varios elementos interesantes: dos pedales, capacidad de hasta 136 kg, superficie antideslizante, cordones de tracción y un mecanismo que no requiere electricidad.

Además, el precio de $ 150.642, con un 36 % de descuento, puede hacerla llamativa para quienes están buscando alternativas de entrenamiento doméstico.

Eso sí, no tomaría las afirmaciones sobre adelgazar la cintura o tonificar los abdominales como resultados garantizados. El efecto de cualquier rutina de ejercicio puede variar según la persona y otros factores de entrenamiento.

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