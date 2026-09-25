La victoria llegó en la cuarta jornada de la carrera, en un final que Martínez resolvió con un esprint en las calles de Croacia. El colombiano cruzó la meta por delante de sus rivales y protagonizó una de las celebraciones más significativas de su temporada.

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LA PANTERA. 🐆 🔥 Daniel Felipe Martínez lo da todo y se lleva una victoria más de dos años después#CRORace #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/eVnIanQ8yZ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 25, 2026

El triunfo también representa un impulso para el corredor bogotano, quien ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel en las pruebas por etapas. En marzo de 2026, por ejemplo, terminó segundo en la clasificación general de la París-Niza, una de las carreras importantes del calendario internacional.

Aunque ese resultado ya había evidenciado su nivel competitivo, la victoria en la CRO Race tiene un valor distinto: volver a ganar. Después de más de dos años sin conseguir un triunfo, Martínez encontró en territorio croata la oportunidad de celebrar nuevamente y demostrar que sigue siendo uno de los referentes del ciclismo colombiano.

Con 30 años y como integrante del Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo de la máxima categoría del ciclismo mundial, ‘La Pantera’ vuelve a ser protagonista en Europa. Su victoria no solo rompe una larga espera personal, sino que también le permite recuperar esa sensación que todo corredor persigue: cruzar la meta en el primer lugar.

(Ver también: Daniel Felipe Martínez, el mejor ciclista colombiano, se aleja de Egan, Nairo y ‘Rigo’)

Para Martínez, el triunfo en Croacia va más allá de una etapa. Es el cierre de un periodo de espera y una recompensa a la perseverancia en una temporada en la que ya había dejado buenas sensaciones. Después de más de dos años, el colombiano volvió a ganar y tuvo motivos de sobra para festejar.