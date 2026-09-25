Por: Gol Caracol

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El Manchester United ha vuelto a ser noticia, esta vez por sus cifras financieras que dan cuenta de una realidad compleja en el club. De acuerdo con la información publicada este miércoles en sus cuentas oficiales, la deuda acumulada del histórico equipo supera los 1000 millones de libras, equivalente a 1160 millones de euros. A pesar de esta impresionante cifra, las finanzas muestran claros signos de recuperación: el club registró ingresos récord que alcanzan las 677 millones de libras, con un beneficio operativo de 22,6 millones durante la temporada 2024-2025. Este dato contrasta considerablemente con las pérdidas de 113,2 millones de libras reportadas en la temporada anterior, 2023-2024.

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Si bien la deuda se mantiene por encima del umbral de los mil millones, los informes reflejan que ha disminuido ligeramente desde el pico de más de 1300 millones reportado en diciembre del año anterior. Sin embargo, esta mejoría económica llega en un contexto deportivo adverso: el Manchester United vive una crisis dentro del terreno de juego, ocupando la duodécima posición en la Premier League tras solo una victoria en cinco partidos. A esto se suma la temprana eliminación en la Copa de la Liga, después de perder ante el Brighton & Hove Albion en Old Trafford, pese a iniciar el encuentro ganando 2-0.

La tensión se traslada también a la relación con los hinchas. Muchos aficionados han expresado su descontento congregándose en las inmediaciones del estadio, principalmente por la percepción de una falta de inversión en el último mercado de verano, en el que se destinaron solo 150 millones de libras en fichajes como Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans, cifra considerada insuficiente por parte de la afición.

Omar Berrada, presidente ejecutivo del club, señaló: "Estamos encantados de haber logrado ingresos de récord. Esto demuestra la fortaleza de nuestro negocio y demuestra el impacto que hemos tenido en los dos últimos años". Por otro lado, con la llegada de Jim Ratcliffe, empresario británico que tomó posesión en las navidades de 2024, se implementaron políticas para recortar gastos, entre ellas el despido de empleados y la disminución de beneficios para los mismos. Las cuentas reflejan que los salarios se han reducido en aproximadamente 11 millones de libras durante el último ciclo.

¿Cómo afecta la deuda del Manchester United a las decisiones deportivas y financieras del club?

La deuda millonaria representa un desafío que condiciona tanto las inversiones en fichajes como las políticas de contención de gastos, tal como se observa en los recientes recortes salariales, despidos y la limitada inversión en el mercado de transferencias. Esta situación financiera obliga a la dirigencia a priorizar la estabilidad económica, muchas veces por encima de las necesidades deportivas, lo que puede afectar el rendimiento y las expectativas del equipo.

¿Qué medidas han tomado los directivos del Manchester United para reducir el impacto económico?

De acuerdo con la información financiera publicada, el club ha puesto en marcha una serie de decisiones orientadas al ahorro, como la reducción de la masa salarial en 11 millones de libras, despidos y restricciones en los beneficios de empleados. Estas disposiciones evidencian el esfuerzo de los directivos, especialmente tras la llegada de Jim Ratcliffe, para aliviar la carga de la deuda mientras se sostiene el funcionamiento de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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