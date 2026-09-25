Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir días vibrantes entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, cuando la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) invita a aprovechar una agenda llena de actividades, conciertos, exposiciones, festivales y espacios comunitarios y educativos. De acuerdo con la SDCRD, la multiplicidad de eventos abarca desde propuestas musicales, teatrales y artísticas de acceso libre, hasta experiencias dedicadas al público joven, familiar y adulto.

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Uno de los eventos destacados es el segundo Encuentro Distrital de Bandas de Marcha, que reúne a 30 agrupaciones de la ciudad para celebrar la formación y circulación de la música de bandas, incluyendo tanto ganadores de convocatorias como invitados escolares, en jornada gratuita en el Palacio de los Deportes. Por su parte, la cultura salsera será protagonista en el Tortazo Salsa en La Media Torta, con agrupaciones reconocidas, DJ de vinilos y baile desde la 1:00 p. m., en antesala de ‘Salsa al Parque 2026’, pensado para mayores de 14 años.

La escena comunitaria toma fuerza con iniciativas como El Centro Vive en San Bernardo, que busca la apropiación territorial a través del trabajo conjunto entre habitantes, organizaciones e instituciones. El arte joven también toma un papel central con el XVI Salón Nacional de Arte Joven en la Galería Santa Fe, donde cuatro artistas muestran cómo los recuerdos y la naturaleza se transforman en propuestas visuales de entrada libre.

Expresiones de memoria, paz y emprendimiento confluyen en el Festival por la Paz 2026, que reconoce el aporte de víctimas del conflicto armado mediante presentaciones y feria en el Parque Santander. Otros escenarios relevantes incluyen la celebración del tercer aniversario de Uaque-Maloka con actividades agrícolas y educativas; conciertos de la Filarmónica de Bogotá dirigidos por Philippe Bernold en icónicos teatros; y propuestas que combinan música, teatro y reflexión social en espacios como El Muelle de la FUGA.

El panorama cultural se complementa con exposiciones: desde el Quinto Salón de Artistas Arte a la KY en el Museo de Bogotá, hasta la antológica de Maquiamelo en Casa Lleras. Además, la reapertura de la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana y la celebración del Día Internacional de la Cultura Científica en Maloka, con agenda educativa y presentación de libros, reafirman el compromiso de Bogotá con la formación y el acceso al conocimiento.

En todos estos eventos, la entrada frecuentemente es libre, aunque algunos requieren inscripción previa o adquirir boletería a precios accesibles, como en el caso de la actividad especial en Maloka. La variedad de planes garantiza que, en esta semana, la ciudad ofrezca posibilidades para todos los intereses y edades, promoviendo la vida cultural y el encuentro ciudadano.

¿Qué actividades culturales gratuitas habrá en Bogotá entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026?

Durante estos días, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, habrá múltiples actividades sin costo en Bogotá como el segundo Encuentro Distrital de Bandas de Marcha, Tortazo Salsa en La Media Torta, exposiciones en la Galería Santa Fe y Museo de Bogotá, el Festival por la Paz en Parque Santander, y conciertos de la Filarmónica de Bogotá. Hay también talleres, conferencias y ferias que fomentan la participación comunitaria y artística en distintos barrios y escenarios emblemáticos de la ciudad.

¿Cómo participar en los eventos con inscripción previa en Bogotá?

Para algunos eventos, como las jornadas en Maloka o la presentación del libro ‘Historia del universo invisible’, la entrada requiere inscripción previa a través de formularios en línea proporcionados por los organizadores. Se recomienda consultar las páginas oficiales de los eventos para asegurar el registro con anticipación, ya que estos cupos suelen ser limitados y permiten acceso a talleres, actividades y lanzamientos especiales dentro de la programación cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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