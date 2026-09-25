Mi ropa para entrenar ya estaba pidiendo un cambio. Algunas camisetas habían perdido su forma, otras simplemente no me resultaban cómodas cuando empezaba a sudar y tenía un par de prendas que terminé usando más para estar en casa que para hacer ejercicio.

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(Vea también: Quería tomar más agua durante el día, pero sentía que a mi termo era cero práctico; estas opciones me parecieron mejor)

Así que me puse a buscar ropa deportiva y cometí el error de empezar pensando únicamente en las marcas que conocía.

Después entendí que la pregunta no debería ser solamente cuál es la marca más famosa, sino qué tipo de ropa necesito y qué ofrece cada fabricante.

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Nike: una opción muy amplia

Nike es una de las marcas que primero aparece cuando uno piensa en ropa deportiva, y su catálogo abarca desde prendas para correr y entrenar hasta fútbol y lifestyle.

Una de las tecnologías más reconocibles de la marca es Dri-FIT, utilizada en diferentes prendas para ayudar a gestionar la humedad durante la actividad física.

Por eso, la tendría en cuenta si busco una marca con opciones para distintas disciplinas y no quiero limitarme a un solo tipo de entrenamiento.

Adidas: tecnología y mucha variedad

Adidas también tiene una oferta enorme y, de hecho, fue la marca líder del mercado colombiano de sportswear por participación de valor en 2025, según Euromonitor.

En ropa para running y entrenamiento aparece con frecuencia AEROREADY, una tecnología diseñada para ayudar a alejar el sudor de la piel y favorecer su evaporación. La marca ofrece camisetas, shorts, leggings y otras prendas con esta tecnología.

Lo que me llamó la atención es que no se queda únicamente en ropa para entrenar: también tiene una oferta importante de prendas que funcionan para el día a día.

Puma: una alternativa para correr y entrenar

Puma fue otra de las marcas que revisé, especialmente pensando en prendas para running.

Su tecnología dryCELL aparece en diferentes prendas diseñadas para ayudar a gestionar la humedad, y actualmente ofrece desde shorts y camisetas hasta tops deportivos y leggings para correr.

En este caso, me parece interesante mirar la composición y el corte de cada prenda en lugar de comprar simplemente por el nombre de la marca.

Under Armour: cuando el entrenamiento es la prioridad

Si pienso más en gimnasio y entrenamiento, Under Armour entra rápidamente en la conversación.

La marca tiene una línea HeatGear específicamente orientada al entrenamiento, con camisetas de compresión, shorts, leggings y otras prendas.

Aquí encontré una propuesta bastante enfocada en quienes entrenan con frecuencia y buscan prendas ligeras para sesiones en las que el sudor termina siendo un factor importante.

Decathlon: no todo tiene que costar una fortuna

La otra sorpresa de mi búsqueda fue Decathlon. No tiene sentido compararla exactamente de la misma manera con las grandes marcas internacionales, porque su propuesta incluye marcas propias especializadas en diferentes deportes.

En Colombia, por ejemplo, su catálogo de running incluye Kalenji y Kiprun, además de diferentes tipos de camisetas, shorts, leggings y chaquetas. Y aquí encontré algo importante: para empezar a entrenar no necesariamente necesito comprar la prenda más sofisticada.

Hay camisetas de running Kalenji desde $35.000 y opciones Kiprun desde precios similares, aunque los valores pueden cambiar según promociones y disponibilidad.

Entonces, ¿qué marca debería elegir?

Después de revisar las opciones, cambié la pregunta. No buscaría simplemente “la mejor marca de ropa deportiva”. Primero definiría qué voy a hacer con ella.

Para running, buscaría prendas ligeras, transpirables, con buen manejo de humedad y que no provoquen rozaduras. Para gimnasio, priorizaría libertad de movimiento y un ajuste que no incomode durante ejercicios como sentadillas o levantamientos. Para fútbol, además del material, miraría el corte y la movilidad.

Y si apenas estoy empezando, tampoco me obsesionaría con comprar toda la ropa de una marca premium.

Al final, descubrí que una buena camiseta deportiva no es necesariamente la que tiene el logo más grande, sino la que cumple con lo que necesito cuando llega la hora de entrenar. Ese terminó siendo el criterio que más me sirvió para escoger.

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