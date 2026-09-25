Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Corporación para la Recreación Popular (CRP) prepara la primera edición de su carrera atlética recreativa, la cual tendrá lugar el próximo 18 de octubre en las instalaciones del Acuaparque de la Caña, en Cali. Según la información difundida por las redes oficiales de la CRP y reportes del Noticiero 90 Minutos, la organización ha diseñado el evento con cupos limitados, orientando la experiencia hacia la integración de familias y personas de distintas edades que deseen disfrutar de una jornada deportiva y de convivencia.

Sigue a PULZO en Discover

La carrera estará estructurada en dos rutas diferenciadas en distancia y exigencia. El circuito de 4.6 kilómetros está dirigido exclusivamente a mayores de 12 años, mientras que una alternativa de 2.3 kilómetros ofrece espacio para que niños desde los 5 años en adelante puedan participar. De acuerdo con la CRP, ambos trazados se realizarán completamente dentro del Acuaparque, destacando el paso por la tradicional piscina de olas, zonas recreativas, diversas atracciones acuáticas y el área del humedal, considerado un lugar clave por la biodiversidad que alberga en el complejo.

A quienes se inscriban, la organización garantiza un kit oficial de competencia, una medalla de finalista tras completar el recorrido y acceso ilimitado a las atracciones acuáticas del parque durante el resto del día, incentivos que cuentan con respaldo de la CRP y sus empresas aliadas. Además, se habilitará una zona comercial con stands de marcas participantes, buscando mejorar la experiencia de asistentes y atletas. Para los familiares y acompañantes que opten por ingresar al parque ese domingo, la CRP ofrece una tarifa reducida en taquilla, facilitando así la participación de grupos y consolidando la actividad como una opción destacada dentro del calendario local de deportes y recreación.

La Corporación para la Recreación Popular subraya, en sus publicaciones, la intención de posicionar la carrera no solo como un espacio de deporte, sino como una oportunidad para promover estilos de vida saludables en comunidad, relacionando la práctica atlética con el disfrute de escenarios únicos y seguros para toda la familia. Todos los detalles han sido confirmados por el Noticiero 90 Minutos y por los canales digitales oficiales de la CRP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la carrera atlética de la CRP en el Acuaparque de la Caña?

Para inscribirse, los interesados deben seguir las indicaciones y canales oficiales de la Corporación para la Recreación Popular, como sus redes sociales o la comunicación que publica el Noticiero 90 Minutos. Al completar el proceso de inscripción, se accede al kit de competencia y a todos los beneficios detallados para los participantes.

¿Qué beneficios incluye la inscripción a la carrera atlética en Cali?

Según la información oficial, el valor de la inscripción garantiza un kit de competencia oficial, medalla de finalista, acceso libre a las atracciones del Acuaparque y la participación en la zona comercial del evento. Además, familiares tienen opción de adquirir entradas a precio reducido para acompañar a los atletas durante la jornada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.