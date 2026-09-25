Hay hábitos que parecen fáciles hasta que intentas incorporarlos a una rutina que ya está llena de cosas.

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Para mí, uno de ellos era tomar suficiente agua durante el día. Salía de casa con toda la intención de hacerlo, pero después empezaba el trabajo, llegaba el entrenamiento, tenía que salir a alguna parte y, cuando me daba cuenta, la botella seguía prácticamente llena.

También estaba el otro problema: no todas las bebidas necesitan el mismo tipo de recipiente. Una cosa es llevar agua fría al gimnasio y otra muy diferente querer mantener un té caliente durante varias horas.

Después de probar mentalmente diferentes escenarios, entendí que quizá el problema no era solamente acordarme de tomar agua. También tenía que encontrar una botella o termo que realmente quisiera llevar conmigo.

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Y entre las opciones que encontré, estas cuatro me llamaron la atención precisamente porque cada una está pensada para una rutina diferente.

Productos de los que hablaremos en esta nota:

Para quienes no quieren renunciar al té fuera de casa

La primera opción es el Firebelly Tea, un recipiente pensado especialmente para quienes disfrutan preparar y llevar té.

Además de funcionar como termo para bebidas calientes o frías, incorpora un infusor para té de hojas sueltas, por lo que permite preparar la bebida directamente en el recipiente.

Eso cambia bastante la experiencia frente a llevar un termo convencional. En lugar de preparar el té en casa y después pasarlo a otro recipiente, la idea es tener en un mismo producto el espacio para preparar, infusionar y transportar la bebida.

También está fabricado en acero inoxidable y está pensado para ser utilizado con bebidas calientes o frías.

Lo escogería especialmente para: quienes toman té con frecuencia y quieren llevarlo preparado sin tener que utilizar varios recipientes.

Ver el Firebelly Tea

Para quienes quieren una botella que también se sienta como un accesorio

La BrüMate Rise entra en una categoría un poco diferente. Es una botella de acero inoxidable que combina aislamiento con un diseño pensado para utilizarla durante el día.

Una de sus características más llamativas es su pajilla de silicona, que permite beber sin tener que inclinar completamente la botella. El modelo que encontré también está disponible en una capacidad de 35 onzas.

Además, la marca la plantea como una botella a prueba de fugas, algo que personalmente considero importante cuando va dentro del bolso junto al computador, documentos o cualquier otra cosa que definitivamente no queremos terminar empapando.

Lo escogería especialmente para: quienes quieren una botella para llevar durante todo el día y prefieren beber mediante pajilla.

Ver la BrüMate Rise

Cuando lo único que quiero es agua fría y fácil de tomar

El Stanley IceFlow 2.0 probablemente sea el más reconocible de los cuatro y está pensado precisamente para llevar bebidas frías durante el día.

Su formato con pajilla abatible permite beber directamente de la botella y mantenerla cerrada cuando no se está utilizando. Además, el modelo está fabricado en acero inoxidable y utiliza aislamiento para ayudar a conservar la temperatura de la bebida.

La versión que encontré corresponde al formato de 30 onzas, por lo que tiene una capacidad suficiente para acompañar una jornada de trabajo, una salida o una sesión de entrenamiento sin tener que estar rellenándolo constantemente.

Lo escogería especialmente para: quienes priorizan tomar agua fría fácilmente y quieren una botella que puedan llevar tanto al gimnasio como a la oficina.

Ver el Stanley IceFlow 2.0

Para quienes necesitan una botella grande que los acompañe todo el día

La cuarta opción es la HydroJug Ease2o, una botella aislada que apuesta por un formato amplio y un diseño más casual.

Este tipo de botella tiene sentido para quienes prefieren llevar una buena cantidad de bebida de una sola vez, en lugar de utilizar un recipiente pequeño que tengan que rellenar varias veces durante el día.

El modelo que encontré también tiene un diseño estampado, por lo que se aleja un poco de la apariencia clásica de una botella metálica y puede funcionar como un accesorio más dentro del look de entrenamiento o de uso diario.

Lo escogería especialmente para: quienes quieren priorizar capacidad y tener una botella grande a mano durante buena parte del día.

Ver la HydroJug Ease2o

Al final entendí que no necesitaba obligarme a tomar más agua

Durante mucho tiempo pensé que para mejorar mi consumo de agua simplemente necesitaba tener más disciplina. Pero hay algo bastante sencillo que también influye: si la botella es incómoda, demasiado pequeña, difícil de transportar o simplemente no me gusta utilizarla, es mucho más fácil terminar dejándola olvidada.

Por eso, estas cuatro opciones me parecen interesantes para necesidades diferentes.

El Firebelly Tea tiene sentido para quienes convierten el té en parte de su rutina y quieren llevarlo preparado con su infusor.

La BrüMate Rise puede funcionar para quienes buscan una botella reutilizable con pajilla y un diseño pensado para acompañarlos durante el día.

El Stanley IceFlow 2.0 está más orientado a quienes quieren agua fría y una forma sencilla de beber mientras están fuera de casa.

Y la HydroJug Ease2o puede ser una alternativa para quienes prefieren llevar una mayor cantidad de bebida consigo.

Porque al final, mi problema no era solamente acordarme de tomar agua. Era encontrar un recipiente que encajara con mi vida lo suficiente como para que tomarla dejara de sentirse como otra tarea pendiente.

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