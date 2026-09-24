A pesar de las realidades de la economía en Colombia, las parejas sentimentales pocas veces aprovechan las fechas especiales para llevar a cabo un diagnóstico riguroso sobre el estado actual de las finanzas compartidas.

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Abordar los temas monetarios continúa siendo un tema complejo que promueve la infidelidad financiera, caracterizada por ocultar deudas, mantener cuentas secretas o mentir sobre los ingresos reales.

Aun cuando aparenta ser un comportamiento aislado, un estudio de la plataforma Gleeden confirmó que 7 de cada 10 colombianos le han escondido información económica a su pareja.

Esta falta de transparencia no solo deteriora los lazos afectivos, sino que compromete gravemente la estabilidad del hogar.

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Encuestas recientes de la Cooperativa Fincomercio revelaron un dato alarmante: el 93 % de los colombianos cree que el mal manejo del dinero acelera los procesos de divorcio, a tal punto que hoy el 75 % prefiere llevar sus cuentas por separado para evitar conflictos.

Especialistas del sector señalan que estas dinámicas de infidelidad financiera suelen originarse en tensiones económicas no resueltas al interior de las familias.

“La infidelidad financiera no siempre surge de la mala fe. En un entorno de estrechez económica, muchos asumen créditos para cubrir gastos del hogar, pierden el control y, por miedo a preocupar a su pareja, deciden callar. Acuden a más créditos para tapar los huecos, hasta que el embargo o el reporte en centrales de riesgo hace que la verdad sea ineludible. El silencio no protege a la familia; al contrario, destruye el patrimonio y rompe la confianza”, explicaron expertos de Bravo Colombia.

En el ámbito internacional, el panorama registra una severidad equivalente según diversas mediciones recientes.

Los últimos reportes del American Institute of CPAs (AICPA) y el National Endowment for Financial Education (NEFE) señalan que el 70 % de las parejas discute por dinero mensualmente, y cerca del 40 % admite haber cometido infidelidad financiera, convirtiendo al dinero en la principal fuente de estrés relacional, por encima de cualquier otro factor.

Dentro de la realidad bancaria nacional, la problemática se manifiesta con fuerza en el uso incontrolado de productos financieros, situación que llega a convertirse en motivo de diferencias entre las parejas.

De acuerdo con un estudio de Gleeden, evidencian que el 40 % de los colombianos tiene al menos una tarjeta de crédito que su cónyuge desconoce.

Desde Bravo, plataforma especializada en liquidación de deudas y educación financiera, advierten que el verdadero peligro radica en el efecto “bola de nieve” de las deudas no confesadas.

Según datos internos de la compañía, el perfil más frecuente de quienes atraviesan este escenario de sobreendeudamiento oculto corresponde a adultos entre 31 y 40 años, con ingresos promedio de $ 2,8 millones, deudas cercanas a los $ 35 millones y dependientes económicos.

Para contener esta situación destructiva en el entorno familiar, resulta fundamental implementar pautas estratégicas de manejo monetario.

Se aconseja estructurar un diagnóstico transparente a través de conversaciones financieras periódicas, consolidando un espacio mensual en pareja para hablar abiertamente del presupuesto, evitando que los temas de dinero se aborden solo durante una crisis.

Conviene establecer aportes proporcionales, dividiendo los gastos según la capacidad (salario) de cada uno, no 50/50, para evitar que quien gana menos se endeude en secreto.

Es crucial fijar metas y fondos comunes orientados hacia objetivos de ahorro conjuntos para vivienda, viajes o imprevistos para no caer en infidelidad financiera.

Se recomienda aplicar un saneamiento en equipo, buscando soluciones conjuntas de liquidación frente a los impagos en lugar de adquirir créditos clandestinos.

Conviene buscar asesoría especializada para ordenar las finanzas con ayuda profesional y trazar una ruta clara de salida a las deudas.

Promover una cultura de educación financiera en los hogares resulta clave para fortalecer la estabilidad de la economía doméstica nacional y las relaciones de pareja en sus propósitos a futuro.

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