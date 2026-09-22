La nevera suele ser uno de los principales aliados para conservar los alimentos y evitar que se deterioren rápidamente. Sin embargo, meter absolutamente todo en el refrigerador no siempre es la mejor opción.

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Hay alimentos que pueden cambiar de textura, sabor o apariencia cuando permanecen a bajas temperaturas. Otros simplemente se conservan mejor en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Esto no significa que todos los alimentos deban mantenerse siempre fuera de la nevera: la forma correcta de conservarlos también depende de si están enteros, cortados, cocinados o abiertos.

¿Qué alimentos no se deben guardar en la nevera?

1. Tomates

Los tomates enteros pueden perder parte de su textura y sabor cuando se refrigeran durante mucho tiempo. El frío puede afectar su maduración y hacer que resulten menos aromáticos.

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Lo recomendable es conservarlos a temperatura ambiente, en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa.

Si ya están cortados, la situación cambia: deben guardarse en un recipiente cerrado dentro de la nevera.

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2. Papas

Las papas crudas no necesitan refrigeración. Lo ideal es almacenarlas en un lugar fresco, seco, oscuro y bien ventilado.

Guardarlas en la nevera puede afectar su composición y favorecer cambios en el sabor y la textura cuando posteriormente se cocinan.

También es importante mantenerlas alejadas de las cebollas, ya que ambas pueden liberar gases y humedad que aceleran su deterioro cuando se almacenan juntas.

3. Cebollas

Las cebollas enteras y sin pelar pueden conservarse fuera de la nevera, siempre que estén en un lugar seco, fresco y con buena ventilación.

Una vez peladas o cortadas, sí es conveniente refrigerarlas en un recipiente cerrado para reducir la contaminación y conservarlas mejor.

4. Ajo

El ajo entero se conserva bien fuera de la nevera, en un lugar seco y ventilado. El exceso de humedad puede favorecer que se deteriore más rápidamente.

Por eso, no es necesario ocupar espacio en el refrigerador con una cabeza de ajo completa.

Si está pelado o picado, sí requiere una conservación diferente y es preferible refrigerarlo correctamente en un recipiente cerrado.

5. Pan

Guardar el pan en la nevera puede hacer que se vuelva duro y pierda calidad más rápidamente.

Si se va a consumir en pocos días, puede mantenerse bien cerrado a temperatura ambiente. Para conservarlo durante más tiempo, una alternativa más adecuada es congelarlo y sacar únicamente las porciones que se necesiten.

6. Banano

Los bananos verdes o maduros pueden mantenerse fuera de la nevera. El frío puede oscurecer rápidamente la cáscara, aunque esto no necesariamente significa que la fruta esté dañada.

Si ya está muy maduro y se quiere prolongar un poco su conservación, puede refrigerarse, pero es posible que la cáscara se vuelva más oscura.

7. Aguacate entero

Un aguacate entero que todavía necesita madurar es mejor dejarlo fuera de la nevera. El frío puede retrasar el proceso de maduración.

Una vez que alcanza el punto de maduración deseado, sí puede refrigerarse para ayudar a prolongar su vida útil.

En cambio, si está cortado, debe guardarse en la nevera y protegerse adecuadamente para reducir su oxidación.

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8. Café

El café, especialmente si está en grano o molido y correctamente cerrado, no necesita estar en la nevera.

Los cambios de temperatura y la humedad pueden afectar su calidad y hacer que absorba olores de otros alimentos.

Lo más recomendable es mantenerlo en un recipiente hermético, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

9. Miel

La miel puede conservarse a temperatura ambiente y no necesita refrigeración.

De hecho, el frío puede hacer que se cristalice y se vuelva mucho más espesa. Esto no significa necesariamente que se haya dañado.

Un lugar seco, fresco y protegido de la luz es suficiente para conservarla adecuadamente.

10. Chocolate

El chocolate puede sufrir cambios de textura y apariencia cuando se guarda en la nevera, especialmente por la humedad y las variaciones de temperatura.

Siempre que el lugar sea fresco y no esté expuesto a temperaturas elevadas, puede mantenerse fuera del refrigerador y bien protegido.

Si hace mucho calor, refrigerarlo puede ser una opción, pero debe mantenerse bien cerrado para evitar que absorba humedad y olores de otros alimentos.

¿Qué alimentos sí deben guardarse en la nevera?

Aunque existen productos que no necesitan refrigeración, hay muchos otros que sí deben mantenerse fríos para conservar su seguridad y calidad.

Entre ellos están:

Carnes y pescados crudos.

Pollo y otras aves.

Leche y otros productos lácteos que requieren refrigeración.

Huevos , siguiendo las indicaciones de conservación del país y del empaque.

, siguiendo las indicaciones de conservación del país y del empaque. Alimentos cocinados y sobras.

Frutas y verduras que requieren refrigeración , especialmente después de cortarlas.

, especialmente después de cortarlas. Productos abiertos cuya etiqueta indique que deben mantenerse refrigerados.

Una regla práctica es revisar siempre las instrucciones de conservación del empaque, especialmente después de abrir un producto.

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¿Y qué pasa con los alimentos que ya están cortados?

Aquí está una de las principales excepciones.

Que un alimento entero pueda conservarse fuera de la nevera no significa que pueda hacerse lo mismo después de cortarlo.

Un tomate, aguacate, cebolla, fruta o verdura cortada tiene una mayor exposición al ambiente y debe conservarse adecuadamente refrigerado cuando corresponda.

Además, los alimentos cocinados o las sobras deben refrigerarse oportunamente en recipientes adecuados, en lugar de permanecer durante horas a temperatura ambiente.

¿Cómo saber si un alimento debe ir a la nevera?

Antes de decidir dónde guardarlo, conviene hacerse estas preguntas:

¿Está entero o ya fue cortado? Los alimentos cortados suelen requerir mayor cuidado.

¿Está cocinado? Las sobras y preparaciones cocinadas normalmente deben refrigerarse.

¿El empaque dice que necesita refrigeración? Esa indicación debe tener prioridad.

¿Es un alimento muy perecedero? Carnes, pescados, lácteos y determinadas preparaciones necesitan mantenerse fríos.

¿Está madurando? Algunas frutas, como el aguacate, pueden necesitar estar fuera de la nevera antes de alcanzar su punto de maduración.

En resumen, la nevera no es el lugar correcto para todos los alimentos. Productos como papas, cebollas, ajo, pan, miel y café pueden conservarse adecuadamente fuera del refrigerador bajo las condiciones apropiadas, mientras que otros necesitan frío para mantenerse seguros y en buen estado.

La clave está en conocer las necesidades de cada alimento y evitar tanto la refrigeración innecesaria como dejar fuera productos que necesitan mantenerse fríos.

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