Durante mucho tiempo tuve la sensación de que mi cabello simplemente no pasaba de cierta longitud. Podía esperar meses, cambiar de shampoo, cortarlo para “sanearlo” y volver a empezar, pero el resultado parecía ser siempre el mismo.

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Y ahí entendí algo: cuando queremos tener el cabello más largo, no solo importa cuánto crece desde la raíz. También importa cuánto cabello conseguimos conservar en buenas condiciones.

Por eso empecé a fijarme más en los productos que están pensados para fortalecer el cabello, cuidar el cuero cabelludo y reducir el quiebre. Entre todas las opciones que encontré, estos cuatro me parecen especialmente interesantes porque no hacen exactamente lo mismo.

Productos para el crecimiento y fortalecimiento de cabello de los que hablaremos en esta nota:

Me lo cortaba, esperaba unos meses y, cuando volvía a mirarlo, sentía que estaba prácticamente en el mismo lugar. Y aunque sabemos que el cabello crece, hay algo que muchas veces olvidamos: no basta con que crezca desde la raíz si después se quiebra, se debilita o las puntas no consiguen mantenerse.

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Por eso empecé a prestar mucha más atención a lo que estaba utilizando en mi rutina capilar.

No quería quedarme únicamente con productos que prometieran un crecimiento milagroso, sino buscar opciones diferentes: un sérum para el cuero cabelludo, un aceite, otro tratamiento ligero y un shampoo que pudiera formar parte de la rutina desde el lavado.

1. Tru Hair Growth Serum con péptidos y extractos botánicos

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Empezaría por este si lo que quiero es incorporar un sérum específico para el cuero cabelludo.

El Tru Hair Growth Serum está formulado con péptidos y extractos botánicos y la propia ficha de Amazon lo presenta como un producto pensado para apoyar un cabello de apariencia saludable y el cuidado preventivo tanto en hombres como en mujeres. La ficha actualmente muestra una valoración de 4,4 sobre 5, aunque con un número de reseñas todavía pequeño.

Lo que me gusta de este tipo de producto es que no tienes que cambiar toda tu rutina. Puedes mantener tu shampoo y acondicionador habituales y añadir un paso de tratamiento directamente sobre el cuero cabelludo.

2. Cliganic Rosemary Oil para cabello y cuero cabelludo

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Si prefieres un producto en formato aceite, esta opción de Cliganic tiene una propuesta diferente.

La fórmula combina aceite de romero, biotina y jojoba, y Amazon lo describe como un sérum/aceite para cabello y cuero cabelludo que busca acondicionar, hidratar y nutrir, además de ayudar a que el cabello tenga una apariencia más abundante. La ficha también indica que es vegano, cruelty-free y libre de parabenos y sulfatos.

Me parece una alternativa interesante para quienes disfrutan de hacer del cuidado del cabello un pequeño ritual. Puedes incorporarlo como tratamiento y acompañar la aplicación con un masaje suave del cuero cabelludo.

3. The Ordinary Multi-Peptide Serum for Hair Density

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Este me parece especialmente interesante si no eres fan de los aceites.

The Ordinary tiene un sérum ligero sin enjuague diseñado para apoyar el cuero cabelludo y mejorar la apariencia de un cabello más grueso, denso y abundante. Su fórmula incorpora tecnologías de péptidos y extractos de origen vegetal, además de ingredientes como REDENSYL, Procapil, CAPIXYL, BAICAPIL, AnaGain y cafeína de alta solubilidad.

En otras palabras, es una alternativa para quien quiere incorporar un tratamiento capilar pero prefiere una textura mucho más ligera que un aceite.

4. Redken Acidic Grow Full System Densifying Shampoo & Conditioner

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Y este es el que me parece más interesante para recordar algo que fácilmente se nos olvida cuando hablamos de hacer crecer el cabello: también tenemos que cuidar el cabello que ya tenemos.

Este set de Redken incluye shampoo y acondicionador de la línea Acidic Grow Full System Densifying. La descripción del producto habla de una fórmula ligera para limpiar el cuero cabelludo sin eliminar su barrera protectora y de una apariencia de cabello más lleno y grueso. También incorpora ácido azelaico.

Y esto me parece importante porque podemos estar obsesionados con conseguir que el cabello crezca más rápido cuando, en realidad, nuestro problema puede estar en otro lado.

Si el cabello crece pero se quiebra constantemente, sentimos que nunca avanza.

Por eso el shampoo y el acondicionador también tienen un lugar dentro de una rutina pensada para conservar la longitud.

Entonces, ¿cuál probaría?

La verdad es que no compraría los cuatro para utilizarlos al mismo tiempo.

Si quieres un sérum específicamente enfocado en el cuero cabelludo, el Tru Hair Growth Serum puede ser una opción para mirar.

Si prefieres un aceite, el Cliganic Rosemary Oil tiene una fórmula con romero, biotina y jojoba.

Si buscas algo ligero y no quieres una textura aceitosa, The Ordinary Multi-Peptide Serum es otra alternativa.

Y si quieres empezar por algo mucho más básico, puedes revisar el Redken Acidic Grow Full System, que incorpora shampoo y acondicionador a la rutina.

Porque al final, cuando quiero que mi cabello se vea más largo y saludable, ya no pienso solamente en “¿qué puedo usar para que crezca?”.

También pienso en cómo estoy cuidando mi cuero cabelludo, cuánto se me quiebra el cabello y qué estoy haciendo para conservar cada centímetro que ya creció.

Quizás tu cabello sí está creciendo.

Quizás el verdadero problema es que no estás consiguiendo conservarlo.

* Pulzo.com se escribe con Z