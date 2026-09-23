Por: El Espectador

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¿Alguna vez se ha preguntado si la manera en que cocina las verduras afecta realmente sus beneficios para la salud? Si bien lavar, pelar y cortar son pasos esenciales, lo cierto es que el método de cocción puede determinar cuántos nutrientes llegan finalmente a su plato. El calor, el agua y los tiempos prolongados en la estufa son factores que modifican la cantidad de vitaminas y minerales que las verduras mantienen tras ser cocinadas.

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Esto no significa necesariamente que deba comer todas las verduras crudas. Más bien, elegir bien el método, la temperatura y el tiempo puede hacer una diferencia importante en la salud de su alimentación. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y estudios publicados, como el análisis español en el Journal of Food Science, la cocción puede tener efectos positivos y negativos en los nutrientes. Algunas vitaminas, especialmente las hidrosolubles como la vitamina C y algunas del complejo B, son muy susceptibles al calor y al agua. Cuando una verdura se hierve mucho tiempo o en gran cantidad de agua, estas vitaminas suelen diluirse y pasar al líquido de cocción.

No obstante, cocer los alimentos también permite al organismo aprovechar más eficazmente ciertos nutrientes. Es habitual que el calor facilite la absorción de compuestos como los carotenoides, presentes en las zanahorias. La evidencia recogida por The Journal of Agriculture and Food Chemistry muestra que métodos como el microondas o la olla a presión logran conservar más vitamina C en el brócoli en comparación con el hervido tradicional o la cocción al vapor.

Dado que no existe una técnica universal para preservar todos los nutrientes, es clave adaptar el método al tipo de verdura y al nutriente que desea conservar. Así, hervir con poca agua y durante breves minutos ayuda, igual que incorporar las verduras cuando el agua ya está en ebullición o preferir preparar los alimentos al vapor o en microondas. Otro consejo valioso es evitar cortar las verduras en piezas demasiado pequeñas y controlar el tiempo de cocción para no excederse.

Además, el agua de cocción contiene parte de los minerales y vitaminas perdidos. En vez de descartarla, puede emplearla en sopas, arroces o caldos. De esta forma, aprovecha todos los nutrientes posibles y, además, enriquece el sabor de otras preparaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el mejor método para conservar los nutrientes al cocinar verduras?

Los métodos que minimizan el contacto con el agua y reducen el tiempo de exposición al calor, como la cocción al vapor o en microondas, conservan mejor vitaminas sensibles como la vitamina C. De acuerdo con estudios citados en el artículo, hervir con poca agua y evitar la cocción prolongada también ayuda a reducir la pérdida de nutrientes.

¿Por qué se pierden vitaminas como la vitamina C al cocinar las verduras?

Las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, se disuelven fácilmente en agua y son sensibles al calor. Cuando las verduras se hierven en agua o se cocinan durante mucho tiempo, estas vitaminas pueden pasar del alimento al líquido de cocción o degradarse, reduciendo así la cantidad que finalmente se consume.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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