Dormir en una cama limpia no solo tiene que ver con la sensación de frescura al acostarse. Las sábanas están en contacto directo con la piel durante varias horas y, con el paso de los días, pueden acumular diferentes residuos.

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Entre ellos están el sudor, los aceites naturales de la piel, células muertas, suciedad, alérgenos y ácaros del polvo. Por eso, mantener una rutina de lavado puede ayudar a conservar en mejores condiciones el espacio destinado al descanso.

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¿Cada cuánto se deben lavar las sábanas?

La recomendación general es lavar las sábanas al menos una vez por semana. La frecuencia puede variar según las condiciones de cada persona y del dormitorio.

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Por ejemplo, quienes sudan mucho durante la noche, tienen alergias, viven en lugares cálidos o permiten que sus mascotas duerman en la cama pueden necesitar lavarlas con mayor frecuencia.

En el caso de las personas que duermen con mascotas, algunas recomendaciones plantean incluso lavar las sábanas cada tres o cuatro días.

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¿Qué acumulan las sábanas cuando no se lavan?

Durante una noche normal, el cuerpo libera sudor, grasa y células de piel. Parte de estos residuos termina en la ropa de cama.

Con el paso del tiempo también pueden acumularse polvo, ácaros y alérgenos. La Cleveland Clinic señala que estos elementos pueden ser especialmente relevantes para personas con alergias o asma.

Esto no significa que unas sábanas que llevan varios días sin lavar sean necesariamente peligrosas, pero sí explica por qué los especialistas recomiendan establecer una rutina de limpieza.

¿Qué otras piezas de la cama se deben lavar?

Las sábanas no son el único elemento que requiere limpieza.

Las fundas de almohada suelen lavarse semanalmente, mientras que los protectores o cobertores pueden necesitar una frecuencia menor, dependiendo del material y de cuánto contacto tengan con el cuerpo.

La Sleep Foundation señala como referencia lavar los cobertores de edredón aproximadamente cada dos semanas a un mes y las cobijas y edredones cada dos o tres meses, siempre revisando las instrucciones del fabricante.

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¿Cada cuánto se debe limpiar el colchón?

El colchón también puede acumular polvo, células muertas y otros residuos. Una limpieza periódica ayuda a mantener el área de descanso en mejores condiciones.

Además de cambiar las sábanas con frecuencia, se recomienda aspirar el colchón y utilizar un protector que ayude a evitar que la humedad y otros residuos lleguen directamente al material.

En definitiva, cambiar las sábanas una vez por semana es una referencia práctica para la mayoría de las personas, aunque la frecuencia puede aumentar dependiendo del clima, la sudoración, las alergias, enfermedades recientes o la presencia de mascotas.

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