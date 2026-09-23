Dormir es una de las actividades fundamentales para el funcionamiento del organismo, pero la cantidad de horas necesarias no es igual para todas las personas.

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La edad es uno de los principales factores que determinan cuánto sueño se necesita. Los bebés, por ejemplo, pueden requerir más de 14 horas de descanso al día, mientras que los adultos necesitan menos.

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¿Cuántas horas debe dormir una persona según su edad?

De acuerdo con las recomendaciones recopiladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las necesidades son las siguientes:

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Niños de 1 a 2 años: entre 11 y 14 horas, incluyendo las siestas.

entre 11 y 14 horas, incluyendo las siestas. Niños de 3 a 5 años: entre 10 y 13 horas, incluyendo las siestas.

entre 10 y 13 horas, incluyendo las siestas. Niños de 6 a 12 años: entre 9 y 12 horas.

entre 9 y 12 horas. Adolescentes de 13 a 17 años: entre 8 y 10 horas.

entre 8 y 10 horas. Adultos de 18 a 60 años: al menos 7 horas.

al menos 7 horas. Adultos de 61 a 64 años: entre 7 y 9 horas.

entre 7 y 9 horas. Adultos de 65 años o más: entre 7 y 8 horas.

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¿Los adultos necesitan exactamente ocho horas?

No necesariamente.

Aunque las ocho horas suelen mencionarse como una referencia popular, las recomendaciones para adultos de entre 18 y 60 años establecen siete horas o más de sueño por noche.

Esto significa que no todas las personas tienen que dormir exactamente la misma cantidad de tiempo para cumplir con las recomendaciones.

También es importante considerar la calidad del descanso. Dormir durante muchas horas, pero despertarse repetidamente, puede no proporcionar el mismo descanso que un sueño continuo y reparador.

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¿Qué pasa si una persona duerme menos de lo recomendado?

Dormir menos de lo necesario de manera habitual puede afectar el bienestar y el funcionamiento durante el día.

Los CDC señalan que un sueño suficiente y de buena calidad es importante para la salud y el bienestar.

Si una persona tiene problemas frecuentes para conciliar el sueño, se despierta repetidamente o permanece cansada durante el día a pesar de dormir suficientes horas, puede ser conveniente consultar a un profesional de la salud.

Por eso, más que buscar una cifra idéntica para todo el mundo, la recomendación es tener en cuenta la edad, la regularidad y la calidad del sueño.

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