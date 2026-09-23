El espacio que queda debajo de la cama suele convertirse en un lugar de almacenamiento, especialmente en habitaciones pequeñas o viviendas con poco espacio disponible.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, antes de utilizarlo como una especie de bodega, conviene tener en cuenta que se trata de una zona con poca ventilación y que puede acumular polvo con facilidad.

Por eso, algunos objetos es mejor mantenerlos en otro lugar.

(Vea también: ¿Cómo organizar los líquidos en una maleta sin que se dañe la ropa?)

Lee También

¿Qué objetos no se deberían guardar debajo de la cama?

Ropa que se utiliza con frecuencia

Guardar ropa debajo de la cama puede parecer práctico, pero si permanece durante mucho tiempo en cajas o bolsas puede acumular polvo.

Además, si la zona presenta humedad, las prendas pueden adquirir malos olores o deteriorarse.

Si se utiliza ese espacio para guardar ropa de temporada, lo recomendable es hacerlo en recipientes cerrados y asegurarse de que las prendas estén completamente limpias y secas antes de almacenarlas.

Documentos importantes

Papeles como certificados, escrituras, documentos personales o fotografías importantes no deberían almacenarse en un lugar expuesto a humedad o cambios de temperatura.

Es preferible mantenerlos en un sitio seco y protegido, especialmente cuando se trata de documentos difíciles de reemplazar.

(Vea también: ¿Qué comer antes de correr? Opciones según cuánto tiempo falta para entrenar)

Objetos de valor

Joyas, dinero, dispositivos electrónicos u otros artículos costosos tampoco deberían convertirse en objetos habituales del almacenamiento debajo de la cama.

Además de la posibilidad de deterioro por polvo o humedad, utilizar un espacio de fácil acceso para guardar objetos de valor puede representar un riesgo de seguridad.

Libros

Los libros pueden dañarse cuando están expuestos durante largos periodos a humedad, polvo o condiciones poco adecuadas.

Si se van a almacenar libros, conviene buscar un espacio seco, ventilado y protegido de la humedad.

(Vea también: ¿Qué alimentos no se deben guardar en la nevera? Estos son los que es mejor conservar fuera)

¿Y qué sí se puede guardar debajo de la cama?

El espacio puede utilizarse para objetos que no sean sensibles al polvo o a la humedad y que estén correctamente protegidos.

Una alternativa es utilizar cajas con tapa o recipientes de almacenamiento, especialmente para objetos que se utilizan únicamente en determinadas épocas del año.

También es importante no llenar completamente el espacio, ya que dejar cierta separación facilita la limpieza y evita que se convierta en un lugar donde se acumule polvo durante meses.

En resumen, el espacio debajo de la cama puede ser útil, pero no debería convertirse en un depósito improvisado. Antes de guardar algo allí, conviene preguntarse si el objeto tolera el polvo, la humedad y una ventilación limitada.

* Pulzo.com se escribe con Z