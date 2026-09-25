Durante un tiempo pensé que el problema era que yo llevaba demasiadas cosas al trabajo. Cada mañana metía el computador, el cargador, una botella de agua, la agenda, los audífonos, maquillaje, documentos y alguna que otra cosa que probablemente no iba a necesitar, pero que prefería tener conmigo.

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El resultado era siempre el mismo: un bolso enorme, pesado y completamente desordenado.

Lo peor era que encontrar algo dentro se convertía en toda una misión. Si necesitaba el cargador, tenía que sacar medio contenido. Si quería guardar la botella, terminaba ocupando un espacio que necesitaba para otra cosa. Y cuando llegaba a casa, parecía que llevaba mi escritorio completo encima.

Fue ahí cuando entendí que quizá no necesitaba simplemente un bolso más grande. Necesitaba uno diseñado para llevar un computador y todo lo que implica trabajar fuera de casa.

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Buscando opciones encontré tres modelos que me llamaron la atención porque parten de esa necesidad, pero la resuelven de maneras diferentes.

Productos de los que hablaremos en esta nota:

El primero parece un bolso normal, pero está pensado para llevar el computador

El Lovevook Work Tote me llamó la atención porque mantiene la apariencia de un bolso de trabajo tradicional, pero incorpora espacios pensados para la tecnología y los objetos que normalmente terminan dando vueltas dentro del bolso.

Tiene capacidad para un computador portátil de hasta 15,6 pulgadas y un compartimento acolchado para una tableta. También incorpora múltiples bolsillos para organizar accesorios y objetos personales, además de espacios laterales para llevar una botella o vaso grande.

Otra cosa que me parece práctica para la oficina es que puede utilizarse de diferentes maneras: como bolso de mano, al hombro o con correa tipo mensajero.

Es decir, no tiene necesariamente que verse como una mochila para computador. Puede funcionar como ese bolso que llevas a una reunión y que, al mismo tiempo, tiene espacio suficiente para tu jornada completa.

Ver el LOVEVOOK Work Tote

El problema no era el tamaño, sino cómo estaba organizado

Otra de las opciones que encontré también es de LOVEVOOK, pero tiene un diseño más estructurado y está especialmente pensado para quienes necesitan llevar muchas cosas.

Cuenta con una capacidad de aproximadamente 18 litros, un compartimento acolchado para computadores de hasta 15,6 pulgadas y diferentes espacios para organizar documentos, accesorios y objetos personales.

También incluye un espacio para una botella o vaso grande y está fabricado en material tipo cuero vegano resistente al agua.

Lo que más sentido me hace de este modelo es precisamente la distribución. Porque cuando un bolso no tiene compartimentos suficientes, da igual cuánto espacio tenga: todo termina convertido en un solo gran bolsillo donde encontrar las llaves se vuelve una búsqueda arqueológica.

Este modelo puede llevarse de diferentes formas, incluyendo como bolso de mano, al hombro o tipo mensajero.

Para alguien que pasa buena parte del día en la oficina y necesita llevar computador, documentos y varios objetos personales, tener un lugar específico para cada cosa puede cambiar bastante la experiencia.

Ver el segundo LOVEVOOK

Y después descubrí que quizá no necesitaba cargar todo sobre un solo hombro

La tercera opción fue la que me hizo pensar en algo diferente: una mochila también puede verse apropiada para la oficina.

El modelo de Mroede tiene un compartimento acolchado para computadores de hasta 15,6 pulgadas y varios bolsillos para organizar objetos como tableta, celular, billetera, llaves y audífonos.

En total cuenta con 11 bolsillos, por lo que está pensada para quienes necesitan llevar bastantes cosas durante el día sin meterlas todas en un único compartimento.

Además, puede utilizarse como mochila, llevarse por el asa superior o engancharse al equipaje mediante la correa para maletas, algo que puede resultar práctico cuando el trabajo también implica viajar.

El material es tipo cuero vegano y ofrece resistencia frente a lluvia ligera y salpicaduras, aunque no está diseñada para permanecer expuesta a lluvia fuerte durante largos periodos.

Y aquí entendí algo que antes no tenía tan presente: cuando el computador y todo lo demás empieza a pesar, distribuir la carga sobre los dos hombros también puede ser una alternativa más cómoda.

Ver la mochila Mroede

¿Cuál debería llevar?

Después de comparar estas opciones, creo que ese era mi error inicial. Estaba buscando “un bolso bonito para llevar el computador”, cuando en realidad necesitaba pensar en todo lo que llevo durante un día normal.

Si quiero mantener la apariencia de un bolso tradicional y tener espacio para el computador y otros esenciales, el Lovevook Work Tote tiene sentido.

Si mi prioridad es la organización y suelo llevar muchas cosas, el segundo modelo de Lovevook apuesta por una distribución más amplia y estructurada.

Y si paso bastante tiempo desplazándome o simplemente prefiero no cargar el peso sobre un solo hombro, la mochila Mroede ofrece una alternativa diferente sin tener que recurrir a una mochila deportiva.

Porque después de convertir mi bolso en una pequeña maleta durante meses, llegué a una conclusión bastante sencilla: el problema no era que llevara demasiadas cosas; probablemente estaba usando el bolso equivocado para mi rutina de oficina.

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