Siempre he pensado que un brillo labial es de esos productos que parecen fáciles de elegir: uno transparente, uno con color y listo. Pero cuando me puse a buscar opciones diferentes, descubrí que hay glosses que pueden cambiar muchísimo cómo se ven los labios.

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Y ahí fue cuando me interesaron estos tres. No los escogí solamente porque sean bonitos, sino porque cada uno tiene un efecto distinto y puede transformar un maquillaje bastante sencillo.

Brillos labiales de los que hablaremos en esta nota:

Buxom Plump Shot – Shimmer Chrome Tints

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Este fue probablemente el que más me llamó la atención porque no tiene el brillo tradicional. El Buxom Plump Shot hace parte de una línea de tonos multichrome, es decir, tiene partículas que reflejan la luz y pueden hacer que el color se vea diferente dependiendo del ángulo. Además, combina ese efecto con un acabado glossy y una fórmula pensada para dar apariencia de labios más voluminosos.

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Es de esos productos que pueden hacer que incluso un maquillaje muy básico se vea mucho más elaborado. Yo lo usaría especialmente cuando quiero que los labios sean el punto diferente del look.

Stila Plumping Lip Glaze

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El segundo va por otro camino. El Stila Plumping Lip Glaze busca ese efecto de labios extremadamente brillantes, casi como si tuvieran una capa de cristal encima.

La marca lo describe como un gloss que hidrata, aporta volumen y deja un brillo tipo glassy shimmer gracias a su fórmula con complejo MAXI-LIP.

Este me parece perfecto para esos días en los que no quiero hacerme un maquillaje complicado: delineador de labios, un poquito de color y este gloss encima. El protagonista termina siendo el acabado, no necesariamente el color.

Peripera Ink Glasting Lip Gloss

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Y el tercero tenía que ser uno de esos productos de K-beauty que llevan el concepto de labios jugosos a otro nivel.

El Peripera Ink Glasting Lip Gloss apuesta por un acabado brillante y de aspecto húmedo, de esos que hacen que los labios se vean más jugosos y definidos sin que el resultado tenga que ser demasiado pesado.

Me gusta especialmente para conseguir ese efecto de glass lips, que cambia por completo un maquillaje sencillo y hace que los labios se vean mucho más luminosos.

Al final, creo que esa es precisamente la gracia de estos tres: no son tres versiones del mismo gloss. Uno juega con el reflejo multicromático, otro con el efecto cristal y otro con ese acabado coreano de labios jugosos.

Y después de encontrar estos, definitivamente dejé de pensar que un brillo labial era simplemente “algo transparente que da brillo”. 💋

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