Por: Caracol TV

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El Real Madrid femenino afianzó su segundo puesto en la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino español, luego de imponerse este sábado a la Real Sociedad en San Sebastián con un marcador de 5-3, en un partido vibrante y lleno de goles. El enfrentamiento tuvo lugar en el estadio de Zubieta ante más de un millar de aficionados, según detalló el reporte del encuentro. Linda Caicedo, reconocida futbolista, ingresó en el segundo tiempo para aportar frescura al equipo ‘merengue’.

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La rivalidad entre estos dos conjuntos ha cambiado radicalmente en los últimos meses. En la temporada pasada ambos disputaron el subcampeonato de liga, sin embargo, hoy la Real Sociedad atraviesa una profunda crisis. De acuerdo con la información, el conjunto ‘donostiarra’ no ha conseguido victorias recientes y sufrió importantes bajas, como la salida inesperada de su técnico Arturo Ruiz, además de la lesión de Carlota Chacón. Esta última deberá ser operada de la rodilla tras una grave lesión sufrida en un partido europeo contra Hearts, lo que sin duda ha mermado la confianza y el estado anímico del equipo dirigido ahora por otro cuerpo técnico.

En contraste, el Real Madrid, orientado por Pau Quesada, mostró mayor solidez y concentración desde el inicio. El partido arrancó con un gol tempranero de Beerensteyn, a pase de San Martín. Sin embargo, la Real Sociedad respondió casi de inmediato con el tanto de Marcos. Tras ese primer intercambio de goles, el segundo tiempo resultó especialmente emocionante. Luego de un gol de Marcos que puso provisionalmente adelante a las locales, el Real Madrid reaccionó: Sara Dabritz marcó el empate en el minuto 67 y anotó de nuevo tres minutos después, dando la ventaja a las visitantes. Cuando parecía que el Real Madrid se llevaba el triunfo, la Real Sociedad empató con un penalti de Paula Fernández a solo cinco minutos del cierre. No obstante, en un final trepidante, Schroder anotó el cuarto gol ‘merengue’ en el minuto 87 y selló el definitivo 5-3 en el tiempo de adición.

La ficha técnica del encuentro indica que el arbitraje fue responsabilidad de Ainara Acevedo, quien amonestó a varias jugadoras, entre ellas Caicedo y Navarro. Esta victoria consolida al Real Madrid femenino en la zona alta de la tabla y acentúa la crisis de resultados en la Real Sociedad.

¿Cómo fue el desempeño de Linda Caicedo en el partido Real Sociedad vs Real Madrid femenino?

De acuerdo con el informe, Linda Caicedo jugó los segundos 45 minutos con el Real Madrid femenino. Su ingreso aportó dinamismo a la delantera del equipo en un encuentro decisivo para consolidar la segunda posición de la liga.

¿Por qué atraviesa una crisis la Real Sociedad femenina en la Liga F?

Según lo mencionado en el reporte, la crisis de la Real Sociedad femenina se relaciona con la salida inesperada del técnico Arturo Ruiz y la delicada lesión de Carlota Chacón, lo que ha derivado en una pérdida de confianza y resultados negativos recientes en la Liga F.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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