Por: Caracol TV

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La Selección Colombia femenina Sub-20 se prepara para uno de los retos más exigentes en el Mundial: enfrentar a Nigeria en los cuartos de final. El equipo dirigido por Carlos Paniagua alcanzó esta instancia después de vencer 0-1 a Polonia en los octavos de final, un resultado que evidencia la solidez defensiva y el carácter competitivo que ha caracterizado a la ‘tricolor’ a lo largo del torneo, de acuerdo con lo informado por Caracol TV.

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Antes del crucial partido, Juana Ortegón, una de las referentes del plantel, compartió el enfoque mental con que el grupo se encuentra afrontando este desafío. Ortegón insistió en la importancia de no perder la confianza: "Trato de recordarles que siempre hay que creer y confiar en la idea. Sabemos la clase de jugadoras que tenemos", expresó la futbolista, enviando así un mensaje de tranquilidad y convicción al resto de sus compañeras.

Para la jugadora, la clave estará especialmente en mantener la calma y asumir con seguridad las capacidades colectivas del conjunto colombiano. "El mensaje es que estemos bien, tranquilas y convencidas de lo que somos porque así haremos un gran partido", concluyó. Este enfoque psicológico ha sido fundamental durante el campeonato, permitiendo que las jugadoras enfrenten cada compromiso con la determinación necesaria.

Pensando en todas las posibilidades, la Selección Colombia ya ha considerado la opción de definir el partido por penaltis, en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. Juana Ortegón aseguró que el grupo está preparado para asumir la responsabilidad de ejecutar los lanzamientos desde el punto penal y lo hará con absoluta confianza: "El equipo sabe que si llegamos a penaltis, muchas tenemos la responsabilidad de patearlo y sabemos que lo haremos con confianza de buena manera".

La futbolista también resaltó la relevancia de contar con Luisa Agudelo, arquera de la Selección, cuya capacidad bajo los tres palos les brinda seguridad en una eventual tanda de penaltis: "De igual manera, confiar en Luisa Agudelo, que es una buena arquera y va a responder bajo los tres palos".

Según Caracol TV, el compromiso contra Nigeria se jugará el domingo 20 de septiembre desde las 8:00 a. m. (hora colombiana). El equipo colombiano mantiene la motivación, aunque consciente de que enfrentará a un rival de alto nivel en busca de un cupo en las semifinales.

¿Cómo se prepara la Selección Colombia femenina Sub-20 para enfrentar a Nigeria en el Mundial?

Según declaraciones de Juana Ortegón citadas por Caracol TV, la Selección Colombia femenina Sub-20 basa su preparación en la confianza y tranquilidad, reforzando el convencimiento en sus capacidades como grupo. Además, ha contemplado la posibilidad de una definición por penaltis, mostrando seguridad tanto en las ejecutantes como en la portera Luisa Agudelo.

¿Por qué es importante la preparación para los penaltis en el partido Colombia vs. Nigeria?

El partido de cuartos de final entre Colombia y Nigeria podría definirse por penaltis si termina empatado tras el tiempo reglamentario y el suplementario. Por ello, la preparación mental y técnica para este escenario, incluyendo la confianza en la portera y las jugadoras designadas para cobrar, es vital para mantener las aspiraciones de avanzar a la semifinal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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