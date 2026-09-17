Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La selección Colombia femenina Sub-20 escribió una página memorable al lograr su clasificación a los cuartos de final del Mundial de la categoría tras imponerse por 1-0 ante la selección anfitriona, Polonia. El duelo, llevado a cabo en el Stadion Miejski, estuvo marcado por la tensión y la exigencia táctica. El equipo dirigido por Carlos Paniagua tuvo que enfrentar no solo a un rival europeo que llegaba invicto al compromiso, sino también al ambiente cargado que aportaron los aficionados locales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información compartida por la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en la red social X, la “tricolor” celebró su paso entre las ocho mejores del certamen mundial, destacando el orgullo nacional que representa su avance. El partido fue una verdadera prueba de paciencia y carácter para el conjunto colombiano, que desde el pitazo inicial encontró frente a sí una barrera defensiva difícil de romper. Polonia recurrió a la fortaleza física y a una estructura defensiva compacta, logrando neutralizar durante buena parte del compromiso los intentos ofensivos de Colombia.

El desarrollo del encuentro, de acuerdo con los reportes oficiales, estuvo marcado por el dominio alterno de la posesión. La selección nacional supo mantener la calma, administrar el balón cuando fue necesario y protegerse con eficacia en defensa para frenar las arremetidas rápidas de las locales. Las actuaciones de la guardameta colombiana y su línea defensiva resultaron vitales, aportando seguridad en los momentos de presión generados por el empuje polaco.

Cuando todo parecía encaminado hacia una prórroga, el esfuerzo colombiano se materializó a los 88 minutos del tiempo reglamentario. Mariana Silva, protagonista de una destacada jugada por la banda derecha, desbordó y envió un centro peligroso al área. En un intento de rechazar el balón, la defensora polaca Martyna Bartczak marcó un autogol que selló el 1-0 definitivo, provocando el júbilo del equipo colombiano y sumiendo en silencio a la hinchada local. Como destacaron en redes sociales la Federación Colombiana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Colombia dejó en el camino a la selección anfitriona y se consolidó como potencia emergente en la categoría Sub-20 femenina.

La selección ya tiene la mirada puesta en su próximo rival, Nigeria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y seguir representando con orgullo al fútbol colombiano en el máximo escenario juvenil femenino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró la selección Colombia femenina Sub-20 vencer a Polonia en el Mundial?

La selección Colombia femenina Sub-20 pudo vencer a Polonia en el Mundial gracias a un sólido planteamiento táctico, destacada seguridad defensiva y paciencia en el manejo del partido. La perseverancia rindió frutos a pocos minutos del final, cuando una jugada individual de Mariana Silva terminó en un autogol de la defensora rival, asegurando la victoria para las colombianas, según la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Quién fue la jugadora clave en la clasificación de Colombia Sub-20 y cómo se dio el gol?

Mariana Silva fue la jugadora más determinante para la clasificación, ya que su acción por la banda derecha terminó forzando el error de la defensa polaca Martyna Bartczak. El autogol de Bartczak, que llegó tras un centro de Silva al minuto 88, fue el único tanto del compromisso y permitió la histórica clasificación de Colombia, según los reportes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.