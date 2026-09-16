Independiente Santa Fe cerró su participación internacional de 2026 en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de caer 2-0 ante Vasco da Gama en Brasil. Aunque el equipo dirigido por Pablo Repetto no pudo avanzar a las semifinales, su recorrido continental dejó una importante suma de dinero en las cuentas del club.

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De acuerdo con el desglose publicado por el periodista Felipe Sierra, Santa Fe acumuló 5.48 millones de dólares en premios durante su participación en los torneos de Conmebol, una cifra cercana a los 17.100 millones de pesos colombianos.

La cifra se construyó desde la Copa Libertadores, torneo que el conjunto cardenal disputó antes de continuar su camino internacional en la Sudamericana.

Cuánto ganó Santa Fe en Libertadores y Sudamericana

El dinero obtenido por Santa Fe está dividido en cinco conceptos.

El club recibió 3 millones de dólares por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. A esto se sumaron 680.000 dólares por mérito deportivo, correspondientes a las victorias conseguidas en esa instancia.

Al terminar tercero de su grupo, Santa Fe pasó a disputar la Copa Sudamericana. Allí agregó otros 500.000 dólares por disputar el ‘playoff’, mientras que posteriormente recibió 600.000 dólares por alcanzar los octavos de final y otros 700.000 dólares por meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Así, la cuenta quedó en 5.48 millones de dólares, equivalentes a cerca de 17.100 millones de pesos colombianos.

La clasificación a cuartos llegó después de una de las noches más importantes de la campaña: Santa Fe eliminó a River Plate en el Monumental mediante una tanda de penaltis y aseguró ese último premio de 700.000 dólares. Sin embargo, Vasco da Gama terminó con el sueño internacional del equipo bogotano en la siguiente ronda.

¿En qué se debería invertir la plata del premio?

La eliminación dejó a Santa Fe con una importante bolsa económica y también abrió una discusión entre sus aficionados: ¿qué hará el club con esos recursos?

En redes sociales, las respuestas a la publicación sobre los premios han girado alrededor de la administración de la institución, las obligaciones económicas pendientes y el rendimiento del equipo. El debate no se limita a cuánto dinero ingresó, sino a qué destino deberían tener esos recursos.

Entre las expectativas de los hinchas aparece una particularmente relacionada con el armado del plantel: que parte de ese dinero permita fortalecer el equipo con refuerzos de cara a 2027.

Uno de los nombres que más interesa en ese escenario es el del uruguayo Franco Fagúndez, delantero que ha tenido protagonismo durante la campaña y que incluso marcó el gol de Santa Fe en el empate 1-1 contra River Plate en Buenos Aires.

La posibilidad de convertir su permanencia en una compra definitiva se ha instalado entre las expectativas de los aficionados, que también esperan que el dinero obtenido durante la campaña internacional se traduzca en un plantel competitivo para la próxima temporada.

Por ahora, los 17.100 millones aproximados representan los premios acumulados en las competencias continentales. El destino de esos recursos dependerá de las decisiones administrativas del club y de la planificación deportiva que Santa Fe haga para 2027.

(Ver también: Duras determinaciones contra hinchas en Bogotá, luego de la pelea entre Santa Fe y América)

La pelota, después de quedar afuera de la Sudamericana, está ahora en otro terreno: el de las decisiones que tome el club con la plata que dejó su aventura internacional.

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