El nombre de James Rodríguez ha estado en el centro de discusión en las últimas horas, pues por medio de un video compartido en sus redes sociales confirmó que no seguirá vistiendo la camiseta de la Selección Colombia nunca más, luego de lo que fue la participación en la Copa del Mundo 2026.

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Esto se dio justo después de que el mediocampista fue oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional, equipo de Medellín que hizo un gran esfuerzo por contratarlo.

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Ahora, como el colombiano duró un buen tiempo sin jugar, se creyó que tendría más tiempo de adaptación, pero la realidad es que el futbolista quiso jugar de una vez y por eso ya tendrá sus primeros minutos.

James, convocado con Atlético Nacional

De hecho, mucho se habló acerca de si viajaba o no a jugar el partido contra Inter de Bogotá, pero finalmente Atlético Nacional confirmó que el jugador sí viajó y está listo para jugar los primeros minutos vestido de ‘verde’.

Compartimos la lista de convocados y el reporte médico para nuestro viaje, por la fecha 13, donde jugaremos ante Internacional de Bogotá. Vamos por otros tres puntos, Verdolagas 💚 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/RuH6oQixF1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 15, 2026

Además, se estima que pueda jugar porque Edwin Cardona, por ejemplo, no estará porque sufrió de una “fatiga muscular de isquiotibiales en el muslo derecho”, así que le abrió el espacio al exfutbolista del Minnesota United.

Cabe recordar que este partido será este miércoles, 16 de septiembre, a partir de las 8:20 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

(Ver también: ¿Cuánto vale la camisa de Atlético Nacional de James Rodríguez? Casi $ 400.000)

Cuánto costará ver el debut de James Rodríguez en Bogotá

Para este importante encuentro, los precios para los hinchas de Nacional son:

Oriental general: 80.000 pesos.

Oriental platea: 90.000 pesos.

Occidental general: 100.000 pesos.

Oriental preferencial: 90.000 pesos.

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