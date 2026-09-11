James Rodríguez sorprendió al confesar que su regreso al fútbol colombiano no fue una decisión meditada durante meses, sino que se fraguó en apenas tres días.

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Así lo reveló en su presentación al ser cuestionado por un periodista de Pulzo, quien le preguntó directamente qué había cambiado desde que, seis meses atrás, el volante había descartado públicamente dar ese paso.

El jugador no atribuyó su giro a factores económicos ni a condiciones contractuales específicas, sino a algo más íntimo: la carga emocional que representa vestir esa indumentaria.

Sus palabras apuntan a que fue un proceso casi instintivo, detonado por una conexión sentimental que, según él mismo admitió, no tenía prevista ni calculada.

Este cambio de postura llega en un momento de alta expectativa para el fútbol nacional. Hace poco, tanto Junior como Millonarios habían extendido ofrecimientos al jugador, pero las negociaciones no prosperaron en ninguno de los dos casos. Ahora, con la decisión aparentemente tomada, el panorama luce distinto.

Respecto al número de camiseta que usará, James también quitó peso al asunto: “El número que sea, si quiero jugar, sea el número 100, el que sea, para mí va a ser igual“, señaló, dejando claro que su motivación va más allá de los detalles protocolarios.

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Cuándo debutará James Rodríguez en Nacional

Según comentó Lucas González, va a evaluar al jugador en los próximos días para determinar cómo se encuentra físicamente y luego sí debutaría. Se estima que podría ser el próximo miércoles, 16 de septiembre, en el compromiso contra Inter de Bogotá que se jugará a partir de las 8:20 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo.

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