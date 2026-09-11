Por: Noticiero 90 minutos

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El regreso de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano marca un hito para Millonarios FC y toda la Liga BetPlay. El experimentado jugador antioqueño, quien brilló durante 17 años en clubes emblemáticos de Europa como Juventus, Chelsea e Inter de Milán, retorna al país tras una extensa carrera internacional. Cuadrado, de 38 años, culminó recientemente su vínculo con el Pisa, equipo de la liga italiana, y tras quedar libre, se inclinó por vestir la camiseta azul de la capital, una decisión que ha generado gran expectativa en el entorno futbolístico nacional.

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De acuerdo con la información oficial difundida por Millonarios FC, la llegada del "Panita" era una necesidad inmediata. La directiva del club debió actuar con rapidez luego de la grave lesión de peroné que sufrió Jhomier Guerrero, una baja sensible confirmada para el resto de la temporada. Por esto, el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero encontró en Cuadrado la mejor alternativa para reforzar una plantilla que exige soluciones de jerarquía y experiencia. El fichaje se resolvió antes del cierre del mercado de agentes libres, lo que permitió una pronta incorporación del internacional colombiano a la disciplina del equipo bogotano.

Cuadrado suscribió un contrato que lo unirá a Millonarios por un año, extendiéndose hasta junio de 2027. Su polivalencia en el terreno de juego es uno de los atributos más valorados por el cuerpo técnico, dado que puede desempeñarse con solvencia como lateral, carrilero, extremo o incluso como volante interior. A lo largo de su trayectoria, el nacido en Necoclí exhibió una capacidad táctica notable, adaptándose a diferentes funciones de acuerdo con las necesidades de sus anteriores equipos, factor decisivo en su elección por parte de Millonarios.

El cuerpo médico del club ya realizó todas las pruebas físicas, certificando que el futbolista está en perfectas condiciones competitivas. Por tanto, el debut de Cuadrado podría suceder en el próximo encuentro ante Cúcuta Deportivo, que corresponde a la siguiente jornada del torneo local. Además, esta contratación, sumada a otras recientes de jugadores destacados que retornan a la liga nacional, como se vio con James Rodríguez, eleva notablemente el nivel de competitividad y el atractivo del campeonato colombiano, según informaciones publicadas por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las posiciones en las que puede jugar Juan Guillermo Cuadrado según Millonarios FC?

Según la información oficial de Millonarios FC, Juan Guillermo Cuadrado puede ocupar diferentes posiciones dentro del campo debido a su polivalencia. A lo largo de su carrera internacional ha jugado como lateral, carrilero, extremo natural e incluso como volante interior, lo que le permite al cuerpo técnico contar con diversas alternativas tácticas para ajustarse a las necesidades de cada partido.

¿Por qué fue urgente la contratación de Juan Guillermo Cuadrado para Millonarios FC?

La urgencia del fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por parte de Millonarios FC se debió principalmente a la grave lesión de peroné sufrida por el defensor Jhomier Guerrero, quien estará fuera el resto de la temporada. Ante la inminente necesidad de reforzar la banda derecha antes del cierre del mercado de agentes libres, la directiva vio en el exjugador de Juventus una solución inmediata y de jerarquía para fortalecer la plantilla profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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