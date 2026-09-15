En la tarde de este martes, 15 de septiembre, Independiente Santa Fe tiene uno de los partidos más importantes del año, pues visita a Vasco Da Gama para afrontar el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, una llave que va 0-0 y por eso cualquier detalle puede ser muy importante.

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El equipo bogotano tiene mucha fe con avanzar de ronda, sobre todo luego de dejar en el camino a uno de los principales candidatos a quedarse con el título como lo es River Plate, recordando que lo eliminó en la definición desde el punto penalti.

Ahora, el historial no lo favorece del todo, pero espera romper la estadística consiguiendo la anhelada clasificación a la semifinal del torneo.

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¡Es hoy Leones 🦁☝🏻 con garra, FE y mucho corazón ❤️! Juntos enfrentaremos a Vasco Da Gama en busca de la semifinal de la CONMEBOL Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/hCGzZK6DNY — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 15, 2026

Cómo le ha ido a Santa Fe en Brasil

Y es que en toda su historia, Independiente Santa Fe ha visitado Brasil en 15 oportunidades, pero en ninguna ha podido conseguir la victoria. De hecho, la estadística marcha con once derrotas y tan solo cuatro empates.

Es más, este año ya estuvo en territorio brasileño jugando la Copa Libertadores, pero allí cayó por 2-0 frente a Corinthians, una historia que espera no se repita para poder avanzar de ronda en el segundo torneo más importante del continente.

Cómo va la llave entre Santa Fe y Vasco Da Gama

Vale la pena recordar que en el partido de ida, que se jugó hace apenas una semana, bogotanos y brasileños empataron sin goles en un compromiso en el que el ‘León’ tuvo la oportunidad de marcar.

Sin embargo, como visitante ha tenido un buen rendimiento en los últimos encuentros y por eso confía en conseguir la histórica victoria para clasificar a la semifinal. De conseguirlo, se medirá contra el ganador de la llave entre Boca Juniors y Sao Paulo, recordando que esta serie la va ganando el cuadro argentino por 1-0.

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A qué hora es Vasco Da Gama vs. Santa Fe

Dicho encuentro será este martes, 15 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde (hora colombiana) en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.

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