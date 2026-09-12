La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional sigue despertando opiniones divididas en el fútbol colombiano. Mientras algunos celebran que una de las figuras más importantes de la historia reciente de la Selección Colombia regrese al campeonato local, otros cuestionan su actualidad y consideran que podría llegar al equipo antioqueño en el tramo final de su carrera.

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(Vea también: James confesó qué lo hizo volver al fútbol colombiano y escoger a Nacional: “Ha movido fibras”)

En medio de ese debate apareció Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, quien entregó una mirada diferente sobre el regreso del mediocampista al fútbol colombiano.

El atacante reconoció que habrá voces a favor y en contra de la decisión de James, pero defendió el impacto que puede tener para el campeonato contar nuevamente con jugadores de esa trayectoria.

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“Una parte del periodismo va a decir que les gusta, otra que no. Unos van a decir que ya viene a retirarse y que no va a hacer nada, que viene a caminar”, señaló Rodallega.

Sin embargo, el delantero no se quedó en las críticas que puede causar el fichaje y destacó que la presencia de James en la Liga BetPlay puede terminar siendo positiva para el fútbol nacional.

Acá, sus declaraciones:

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Hugo Rodallega respondió a las críticas contra James Rodríguez

Rodallega, que le respondió ya a un periodista deportivo, fue directo al referirse a quienes consideran que James Rodríguez llega a Atlético Nacional solamente para cerrar su carrera.

El atacante planteó que ese debate seguramente continuará entre periodistas, aficionados y personas relacionadas con el fútbol, pero consideró que no debería perderse de vista lo que significa tener nuevamente en Colombia a un jugador con la trayectoria internacional del cucuteño.

“Eso es algo que vamos a quedarnos ahí debatiendo el uno al otro. Sin embargo, yo creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no”, manifestó.

La reflexión de Rodallega apunta a que el análisis sobre el rendimiento que pueda tener James no debería ser el único elemento para valorar su regreso.

Para el delantero, la presencia de futbolistas con experiencia en grandes clubes y competencias internacionales también puede tener un efecto sobre el campeonato colombiano.

Rodallega recordó a colombianos que volvieron y fueron campeones

Para sustentar su posición, Rodallega hizo referencia a algo que, según él, ya ha ocurrido con otros futbolistas colombianos que decidieron regresar al país después de desarrollar buena parte de sus carreras en el exterior.

“Además, ya está demostrado, hemos vuelto, la mayoría volvimos y hemos sido campeones”, aseguró.

La frase hace referencia a los jugadores que, como él, después de tener recorrido internacional, regresaron al fútbol colombiano y terminaron siendo protagonistas con sus equipos.

Para Rodallega, esos antecedentes permiten pensar que el regreso de James no necesariamente tiene que interpretarse como una señal de retiro o como una decisión exclusivamente ligada al cierre de su carrera.

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