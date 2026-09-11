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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Sep 11, 2026 - 9:28 am

Una gran discusión se abrió en la noche de este jueves, 10 de septiembre, debido a la llegada al fútbol colombiano de jugadores tan importantes en el ámbito nacional como lo son James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, pues muchos consideran que es un gran momento para el torneo local, mientras que otros simplemente aseguran que por su edad y más no le aportarán mucho a los equipos.

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De hecho, igual estos nombres son de mucha relevancia y se suman a otros que ya venían compitiendo como el caso de Hugo Rodallega en Santa Fe, Luis Fernando Muriel en Junior, Carlos Bacca en Cali y más.

Sin embargo, algunos periodistas no están de acuerdo con que estos jugadores lleguen con una edad tan avanzada al fútbol nacional y por eso han cuestionado la situación.

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Uno de esos es Gabriel Meluk, exeditor de deportes de El Tiempo, quien subió una publicación a X asegurando que ahora incluso el fútbol nacional es un “cementerio de elefantes” por los jugadores que han llegado recientemente.

Ante esto, el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, se pronunció y aunque no suele meterse en polémicas, le respondió por la situación sin ocultar su incomodidad por el comentario.

Y es que cabe recordar que al final en el fútbol colombiano los que mandan la parada son los futbolistas más veteranos, pues jugadores como Rodallega, Dayro Moreno, Muriel y más vienen siendo las figuras con sus equipos, ganando el premio de goleadores, ayudando a sus equipos en sus títulos y más.

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Más allá de estas opiniones, lo cierto es que tener a esta clase de jugadores en el fútbol nacional siempre va a ser importante, puesto que le da importancia, reconocimiento y demás al torneo y eso siempre va a ser clave.

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