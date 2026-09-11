Una gran discusión se abrió en la noche de este jueves, 10 de septiembre, debido a la llegada al fútbol colombiano de jugadores tan importantes en el ámbito nacional como lo son James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, pues muchos consideran que es un gran momento para el torneo local, mientras que otros simplemente aseguran que por su edad y más no le aportarán mucho a los equipos.

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De hecho, igual estos nombres son de mucha relevancia y se suman a otros que ya venían compitiendo como el caso de Hugo Rodallega en Santa Fe, Luis Fernando Muriel en Junior, Carlos Bacca en Cali y más.

Sin embargo, algunos periodistas no están de acuerdo con que estos jugadores lleguen con una edad tan avanzada al fútbol nacional y por eso han cuestionado la situación.

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Uno de esos es Gabriel Meluk, exeditor de deportes de El Tiempo, quien subió una publicación a X asegurando que ahora incluso el fútbol nacional es un “cementerio de elefantes” por los jugadores que han llegado recientemente.

¿Hemos logrado tener nuestro propio cementerio de elefantes?

James, Falcao, Juanfer, Muriel, Teo, Ramos, Rodallega, Dayro, Bacca, Ospina, Cardona, Morelos…

¿Qué opinan? Los oigo. — Gabriel Meluk (@MelukLoCuenta) September 10, 2026

Ante esto, el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, se pronunció y aunque no suele meterse en polémicas, le respondió por la situación sin ocultar su incomodidad por el comentario.

🤔? Que crees que te quiero escribir? — RODA11EGA⚽️#11 (@hugol1120) September 11, 2026

Y es que cabe recordar que al final en el fútbol colombiano los que mandan la parada son los futbolistas más veteranos, pues jugadores como Rodallega, Dayro Moreno, Muriel y más vienen siendo las figuras con sus equipos, ganando el premio de goleadores, ayudando a sus equipos en sus títulos y más.

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Más allá de estas opiniones, lo cierto es que tener a esta clase de jugadores en el fútbol nacional siempre va a ser importante, puesto que le da importancia, reconocimiento y demás al torneo y eso siempre va a ser clave.

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