Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia Femenina Sub-20 vio truncado su sueño de disputar la final de la Copa Mundial en Polonia tras una dura derrota frente a Corea del Norte, equipo que se consolidó como un escollo infranqueable en semifinales, según información difundida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El plantel dirigido por Carlos Paniagua no logró superar la sólida y táctica defensa asiática, quedando eliminadas con un marcador de 0-3, de acuerdo con el reporte oficial en redes sociales de la @FCFSeleccionCol.

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Esta caída en el certamen mundialista tiene un trasfondo de relevancia histórica, pues las norcoreanas reafirmaron su favoritismo y demostraron, una vez más, el dominio que han forjado durante años en la categoría Sub-20. Para el equipo colombiano, la derrota significó la imposibilidad de acceder a la que hubiera sido su primera gran final en esta categoría, y el desenlace dejó un ambiente de evidente frustración en las jugadoras, reflejado en las imágenes compartidas tras el pitazo final.

A pesar del golpe anímico, el cuerpo técnico de la delegación nacional reconoce que el desafío aún no termina. De acuerdo con información publicada por la FCF y lo informado en medios deportivos, el próximo reto será el partido por el tercer puesto que se jugará el sábado 26 de septiembre en el Estadio Miejski de Łódź contra Italia, a las 11:00 a.m. hora local. Este enfrentamiento supone un examen muy exigente, ya que la selección europea también llega dolida tras quedar fuera de la final y es reconocida por su orden táctico y su tradición competitiva.

Este último juego se presenta como una oportunidad relevante para que la escuadra dirigida por Paniagua ratifique su evolución y resiliencia. El objetico será volver a mostrar la solidez defensiva y el talento ofensivo que las llevó hasta las etapas decisivas del campeonato. Históricamente, levantar la cabeza después de una eliminación en instancias definitorias es una muestra de carácter que puede marcar el futuro de una generación brillante para el fútbol femenino colombiano, tanto en la categoría Sub-20 como en la de mayores.

La expectativa está puesta en la capacidad del equipo para responder al reto, conservar la moral alta y luchar por una medalla de bronce que consolidaría el progreso del balompié femenino en Colombia.

¿Cuándo juega Colombia femenino Sub-20 por el tercer puesto en el Mundial?

El partido por el tercer puesto de la Copa Mundial Femenina Sub-20, con la Selección Colombia enfrentándose a Italia, está programado para el sábado 26 de septiembre en el Estadio Miejski de Łódź, a las 11:00 a.m. Este será el último compromiso de la delegación en la cita orbital, según información oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Cómo fue la eliminación de Colombia femenino Sub-20 ante Corea del Norte?

La eliminación de la Selección Colombia femenina Sub-20 ocurrió tras perder 0-3 frente a Corea del Norte en semifinales. El equipo dirigido por Carlos Paniagua no pudo descifrar el sistema defensivo asiático, lo que impidió el acceso a la final y frustró el anhelado sueño mundialista, según reportes confirmados por la Federación Colombiana de Fútbol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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