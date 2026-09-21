Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia Femenina Sub-20 logró una gesta histórica al instalarse en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026, luego de una agónica victoria 1-0 sobre Nigeria. El partido, disputado en el Estadio Municipal de Łódź, fue un verdadero pulso táctico y físico, en el que la contundencia defensiva y la resiliencia resultaron claves para el avance colombiano, según la información revelada por Noticiero 90 Minutos.

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Desde el pitazo inicial, el conjunto africano buscó imponer condiciones, generando presión y peligro sobre el marco defendido por Luisa Agudelo. Durante varios pasajes de la primera mitad, la portera colombiana se erigió como una de las figuras al contener disparos de media distancia, sosteniendo el cero y mostrando la fortaleza que ha caracterizado al equipo dirigido por Carlos Paniagua en las rondas eliminatorias.

Según Noticiero 90 Minutos, el complemento presentó un giro en el desarrollo del compromiso. Colombia ganó protagonismo en el campo, especialmente después de la expulsión de Kafayat Mafisere, jugadora nigeriana, en el minuto 76. Este hecho le otorgó superioridad numérica al conjunto cafetero, que inmediatamente se lanzó en búsqueda de la victoria, incrementando presión sobre la defensa rival.

Cuando parecía que el marcador se mantenía cerrado, la delantera Valerín Loboa encontró su momento de oro en tiempo de adición, anotando el gol decisivo al minuto 90+2’. Esta anotación se produjo tras una jugada colectiva que permitió a Loboa eludir a las defensoras africanas y definir con gran categoría, desatando la celebración tanto en el campo como en todo el país. Así, la Selección Colombia Femenina Sub-20 rompió una sequía de 16 años sin clasificar a las semifinales de un Mundial en la categoría, convirtiéndose en motivo de orgullo para el deporte nacional, de acuerdo con la crónica de Noticiero 90 Minutos.

El siguiente desafío será nuevamente mayúsculo: enfrentarse a Corea del Norte, conjunto que eliminó a Canadá y ya venció previamente a Colombia en fase de grupos por 3-0. Este partido, señalado como un duelo de revancha, está programado para el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m., en el Estadio Municipal Władysław Król de Lodz.

¿Cómo clasificó la Selección Colombia Femenina Sub-20 a las semifinales del Mundial?

La Selección Colombia Femenina Sub-20 clasificó a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026 tras vencer 1-0 a Nigeria en un partido marcado por la solidez defensiva y un gol agónico de Valerín Loboa en tiempo suplementario, luego de aprovechar la superioridad numérica por la expulsión de una jugadora rival, según Noticiero 90 Minutos.

¿Cuándo juega la Selección Colombia Femenina Sub-20 su partido de semifinal del Mundial y contra quién?

El próximo partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 será el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m., ante Corea del Norte, equipo que venció a Colombia en fase de grupos y eliminó a Canadá. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Władysław Król de Lodz, según la información suministrada por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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