Por: Gol Caracol

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La selección española femenina sub-20 vivió este domingo una jornada llena de emociones y revancha tras consagrarse campeona del Mundial de la categoría, imponiéndose a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3) luego de 120 minutos sin anotaciones. El choque, que marcó el reencuentro de las dos últimas campeonas del torneo, ofreció un espectáculo repleto de tensión, destacando las brillantes intervenciones de las guardametas y el recuerdo latente de la final sub-17 perdida por España ante el mismo rival en 2024, como lo reseñó Noticias Caracol.

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La jugadora decisiva fue Laia López, portera española, quien le negó el gol en los penaltis a Choe Yon A y a Pak Ok I, siendo este último el cobro definitivo. Mientras tanto, Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote ejecutaron impecablemente sus lanzamientos desde el punto blanco. Así, España no solo sumó un nuevo título a su palmarés —tras el obtenido en 2022—, sino que cobró revancha por la final perdida anteriormente ante Corea del Norte.

López se elevó como la heroína inesperada cuando varios apuntaban a Pak Ju Gyong, la arquera norcoreana, como la gran figura del partido. Gyong sostuvo a su equipo durante los 120 minutos reglamentarios y de prórroga, frustrando los ataques españoles y convertiéndose en un muro casi impenetrable. Sin embargo, su persistencia no bastó para evitar la celebración española.

El enfrentamiento reunió a equipos que llegaban invictos: España, con 21 goles a favor y apenas uno en contra, y Corea del Norte, vigente campeona, con 16 goles a favor y un registro intacto en su arco. De acuerdo con el mismo medio, varios nombres repitieron presencia respecto a la final sub-17 perdida en 2024, lo que añadió un matiz de revancha y memoria colectiva a la cita.

Durante el partido, España intentó abrir la cerrada defensa norcoreana, por momentos mediante pases largos y el aporte de jugadoras reincorporadas como Alba Cerrato. Sin embargo, el orden defensivo y la presión asiática obligaron a España a modificar su estrategia. Pese a las oportunidades para ambos equipos, sobresalieron el esfuerzo físico, las disputas tácticas y el rigor en ambas áreas. Ya en la prórroga, el cansancio aminoró los ataques y los penaltis se hicieron inevitables, recordando la dolorosa tanda perdida en 2024, ahora convertida en una victoria histórica para el fútbol español femenino, según reseñó Noticias Caracol.

¿Cómo logró España vencer a Corea del Norte en la final sub-20 femenina?

España triunfó sobre Corea del Norte tras un partido sin goles en 120 minutos y lograr imponerse 4-3 en los penaltis, gracias a las atajadas decisivas de Laia López y la efectividad de las lanzadoras españolas, según Noticias Caracol.

¿Por qué fue especial la final del Mundial sub-20 femenino para España?

La final tuvo un significado especial porque permitió a España vengar la derrota sufrida ante el mismo rival en la final sub-17 de 2024, con varias jugadoras repitiendo y cobrando revancha en una nueva tanda de penaltis, según Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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