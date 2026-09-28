Por: Gol Caracol

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Boca Juniors vivió una jornada memorable al clasificar a las semifinales de la Copa Argentina tras remontar un marcador adverso de 0-2 frente a Racing Club, en un duelo disputado en el estadio ‘Gigante de Arroyito’ de Rosario. La figura indiscutida fue el delantero ecuatoriano Enner Valencia, que ingresó al campo en el minuto 56 y, con tres goles de cabeza, revirtió la historia para asegurar el triunfo 3-2, el pase a la siguiente fase y mantener viva la esperanza del equipo de lograr el ansiado triplete.

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El partido comenzó con ventaja para Racing Club, que abrió el marcador con un gol olímpico de Gastón Lúdico al minuto 19 y amplió la diferencia a través de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en el minuto 47. Sin embargo, el equipo dirigido por Boca Juniors mostró una reacción notable en la segunda etapa cuando Enner Valencia, desde el banco de suplentes, cambió el destino del encuentro. El ecuatoriano anotó el primero de sus tres goles en el minuto 72, igualó el marcador al 80 y selló la victoria en el tiempo de adición, en el 90+5. Un dato a resaltar, de acuerdo con la información, es que el segundo tanto llegó después de un gran centro del colombiano Sebastián Villa.

La prensa argentina elogió la labor de Valencia con una calificación perfecta de 10, subrayando el impacto del delantero en el resultado. Por su parte, Sebastián Villa recibió una puntuación de 6.5, resaltando la influencia de su ingreso en los minutos decisivos. El medio 'TyC Sports' señaló que Villa “entró a desequilibrar, perdió y ganó, pero fue parte de la levantada”.

Con este resultado, Boca Juniors sigue en carrera no solo en la Copa Argentina, sino también en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, manteniendo la ilusión de conquistar los tres títulos en una misma temporada. En la semifinal, se enfrentará a Banfield, que venció a Deportivo Riestra por penaltis tras empatar 1-1. La otra llave la jugará Atlético Tucumán frente al ganador del duelo entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Boca Juniors es el máximo ganador de la Copa Argentina con cuatro títulos (1969, 2012, 2015 y 2020), superando a River Plate, que tiene tres consagraciones. Otros equipos como Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros, han conquistado este torneo una sola vez, según los registros disponibles.

¿Cómo logró Boca Juniors la remontada frente a Racing en la Copa Argentina?

Boca Juniors logró revertir un 0-2 con el ingreso decisivo de Enner Valencia, quien marcó tres goles de cabeza en la segunda mitad del partido, los minutos 72, 80 y 90+5, siendo fundamental también un centro preciso del colombiano Sebastián Villa para el segundo tanto.

¿Quiénes son los máximos ganadores de la Copa Argentina hasta el momento?

Según la información, Boca Juniors lidera el palmarés con cuatro títulos, seguido por River Plate con tres. Rosario Central, Central Córdoba De Santiago del Estero, Arsenal de Sarandí, Huracán, Patronato de Paraná, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia han ganado este torneo solo una vez cada uno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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