Por: Gol Caracol

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David Aznar, técnico de la selección femenina sub-20 de España, destacó el compromiso y la calidad humana de sus futbolistas durante el acto de homenaje celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid, tras coronarse campeonas del mundo. Según declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Aznar subrayó que, si bien el talento es innegable, lo que realmente marca la diferencia en el equipo es la personalidad y la camaradería que existe entre las jugadoras. “El talento es evidente, pero son un grupo de personas increíbles, que dejan siempre su mejor versión”, expresó el seleccionador. Añadió, además, que el compromiso de las chicas ha sido total desde su llegada a la Federación y calificó el año vivido con ellas como irrepetible.

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Elene Gurtubay, integrante de la plantilla, reafirmó esta visión al referirse a la generación actual como “increíble”, no solo por sus aptitudes futbolísticas, sino también por el fuerte vínculo humano que las une. Gurtubay dirigió un mensaje a las niñas que sueñan con alcanzar el éxito en el fútbol, animándolas a esforzarse al máximo y disfrutar del proceso. La capitana del equipo, Cristina Librán, recalcó que el buen ambiente fuera del campo repercute positivamente en la disciplina y el rendimiento durante los entrenamientos, algo que, según sus palabras, les permite disfrutar “mucho” y mantener la concentración cuando es necesario.

El logro obtenido adquiere aún más valor si se tienen en cuenta los antecedentes. De acuerdo con Noticias Caracol, la selección española sub-20 femenina se consagró campeona del mundo tras imponerse en la tanda de penaltis (4-3) frente a Corea del Norte, luego de que el partido terminara en empate sin goles tras el tiempo reglamentario y la prórroga. Cabe resaltar que, en 2024, Corea del Norte había obtenido el título en ese mismo torneo y que siete jugadoras españolas ya habían vivido la experiencia amarga de caer ante ese equipo en la final del Mundial sub-17 ese mismo año.

Irune Dorado, una de las futbolistas que sufrió esa derrota previa, manifestó el alivio y la satisfacción de haber saldado una deuda personal y de grupo al vencer, esta vez, en la lotería de los penaltis. “Hemos ganado en penaltis y sentimos alivio de decir que hemos ganado el Mundial”, expresó. Por último, Noe Bejarano recordó que, pese a su lesión de tobillo en cuartos de final, tuvo plena confianza en el rendimiento del grupo, al asegurar que la calidad colectiva está siempre por encima de cualquier individualidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró la selección femenina sub-20 de España superar a Corea del Norte en la final del Mundial?

La selección española sub-20 consiguió el título mundial tras vencer a Corea del Norte en la tanda de penaltis, con un marcador de 4-3. Tanto el tiempo reglamentario como la prórroga terminaron sin goles, de acuerdo con Noticias Caracol. La experiencia previa de algunas jugadoras ante el mismo rival en categorías inferiores dio un valor especial a la victoria, ya que pudieron quitarse la espina que tenían pendiente desde la final del Mundial sub-17 en 2024.

¿Qué destacaron las jugadoras y el entrenador de España sub-20 sobre su éxito en el Mundial femenino?

Tanto el seleccionador David Aznar como jugadoras como Elene Gurtubay, Cristina Librán e Irune Dorado, enfatizaron la importancia de la calidad humana, la disciplina y la unión dentro del grupo. Coincidieron en que estos valores se reflejan en la cancha y han sido fundamentales para conquistar el campeonato, además de resaltar el mensaje de perseverancia y compromiso dirigido a las nuevas generaciones del fútbol femenino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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