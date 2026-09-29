Cibele Marchis, de 28 años, y su madre, María Elisabete Nogueira, de 56, murieron de cáncer con apenas 10 horas de diferencia en Mogi Guaçu, Brasil.

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La joven falleció cerca de las 16:00 del jueves 24 de septiembre, mientras permanecía hospitalizada por un cáncer agresivo originado en la glándula suprarrenal.

Su madre, quien estaba sedada en otro hospital, murió al día siguiente sin enterarse de la muerte de su hija.

Ambas habían acordado previamente con sus familiares que, si una de ellas moría mientras la otra continuaba con vida, no le informaran para evitarle ese sufrimiento. “Ninguna de las dos quería ver morir a la otra”, explicó un primo de Cibele.

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La joven había sido diagnosticada en 2024 y enfrentó cirugías y varios ciclos de quimioterapia, pero la enfermedad continuó avanzando.

Su madre recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas aproximadamente un año después y su estado se deterioró rápidamente.

La familia quedó reducida al padre de Cibele y esposo de María Elisabete, quien tuvo que afrontar la pérdida de ambas. Madre e hija fueron sepultadas juntas en una ceremonia realizada en un cementerio local.

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