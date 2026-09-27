Así como una reconocida periodista habló de su salida de Noticias Caracol, otro referente de los medios de comunicación dejó en evidencia su tristeza en público por un tema muy personal.

Sigue a PULZO en Discover

Esteban Jaramillo Osorio, veterano comentarista deportivo que recientemente se sumó como panelista en Caracol Radio, sorprendió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al exponer una pérdida familiar.

“Falleció mi hermano Orlando Jaramillo. Vacío inmenso. Gracias por el aliento. Mis infaltables amigos del alma”, aseguró el comunicador por medio de su mensaje en las redes sociales.

La publicación incluyó una imagen del difunto como parte del homenaje que rindió el famoso periodista que tiene un recorrido de varias décadas por los diferentes medios de comunicación en Colombia.

Lee También

Cabe recordar que Jaramillo llegó al programa VBar luego de la salida de Diego Rueda de Caracol Radio después de 30 años en esa empresa, movimiento que no pasó desapercibido entre los oyentes.

La llegada del comentarista que ahora divulgó el deceso de su familiar le imprimió experiencia al mencionado formato radial, en donde se informa principalmente sobre fútbol colombiano.

Falleció mi hermano ORLANDO JARAMILLO. Vacío inmenso. Gracias por el aliento. Mis infaltables amigos del alma. pic.twitter.com/Jt8VAtZplW — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) September 27, 2026

De hecho, colegas de la emisora en cuestión le ofrecieron sus condolencias al comunicador en vivo este domingo 27 de septiembre de 2026, fecha en la que se dio a conocer públicamente la situación.

El comentarista colombiano tiene una extensa trayectoria que lo ha convertido en uno de los más reconocidos en el ámbito deportivo, con un paso por múltiples medios de comunicación a nivel nacional.

¿Quién es Esteban Jaramillo?

Esteban Jaramillo es un reconocido periodista deportivo colombiano, con una trayectoria de más de 40 años en radio, prensa y televisión.

Nació en Manizales, ciudad caldense donde, según sus propias palabras, se rinde culto a la tertulia y al Once Caldas.

Es administrador de empresas de profesión, además de comunicador especializado en información futbolística y deportiva nacional.

Comenzó su carrera como pasante sin remuneración durante dos años, motivado por su cercanía con el Once Caldas.

Recuerda que enloqueció de emoción el día que se publicó su primer artículo firmado como periodista deportivo.

Fue alumno de referentes del periodismo colombiano como Juan Gossaín, Yamid Amat, Guillermo Lema y José F. Corredor.

Recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, uno de los reconocimientos más importantes del gremio periodístico colombiano.

También obtuvo el galardón Vida y Obra Orlando Sierra, distinción que honra trayectorias destacadas en el periodismo nacional.

Actualmente escribe columnas de opinión sobre fútbol y actualidad deportiva y mantiene un canal propio en YouTube, donde comenta fútbol nacional e internacional y épocas pasadas del deporte.

Su llegada reciente a Caracol Radio en el programa VBar se convirtió en un nuevo impulso luego de episodios fuertes en su realidad fuera del periodismo.

En 2024, Jaramillo revivió públicamente cómo estuvo en prisión, acusado de enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con narcotráfico. Contó esa experiencia en el programa ‘Se dice de mí’, transmitido por Caracol Televisión.

Aseguró que ese episodio judicial estuvo a punto de cerrarle las puertas dentro del periodismo colombiano, a pesar de su extensa experiencia en Colombia.

Sin embargo, logró recuperarse gracias al respaldo recibido por parte de varios colegas del gremio periodístico para retomar su actividad apoyado en su capacidad.

En noviembre de 2024, Jaramillo protagonizó otro hecho noticioso al quedar atrapado durante fuertes inundaciones en Bogotá. Permaneció cerca de 13 horas con el agua al cuello, según relató él mismo tras la emergencia.

Jaramillo mantiene además presencia activa en redes sociales, donde opina sobre fútbol, política deportiva y actualidad nacional colombiana.

Su estilo directo y crítico lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo del país, por lo que este episodio de dolor no pasó desapercibido luego de que él mismo lo hizo público.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos