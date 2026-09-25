El mundo de la música brasileña está de luto por la muerte de Geraldo Antonio de Carvalho, conocido artísticamente como Rick Sollo, quien falleció este 22 de septiembre tras un accidente aéreo.
El cantante viajaba en un helicóptero que había despegado desde Porto Belo con destino a São Joaquim, en Brasil. Durante el trayecto se perdió el contacto con la aeronave y posteriormente fue localizada completamente destruida en una zona de difícil acceso. Las autoridades confirmaron la muerte de los cinco ocupantes que viajaban a bordo.
🚨 ACIDENTE AÉREO | Última foto mostra Rick Sollo e Bruno Avelar antes de queda de helicóptero
Última foto do cantor sertanejo e do empresário mostra ambos sorridentes em um voo em Santa Catarina pic.twitter.com/4RVbH9ntIlLee También
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— Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2026
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Además del artista, en el helicóptero se encontraban el empresario Bruno Avelar, el videógrafo Paulo Soares, así como el piloto y el copiloto de la aeronave.
La noticia causó numerosas reacciones entre familiares, amigos y seguidores del cantante. En redes sociales también comenzó a circular una imagen que muestra las condiciones en las que quedó el helicóptero después del accidente.
🚨🇧🇷 HELICOPTER DISAPPEARS IN BRAZIL
Dramatic footage shows the helicopter carrying Brazilian singer Rick Sollo of Rick & Renner before it disappeared near Urubici, Santa Catarina
5 people reportedly aboard
Authorities are searching#Brazil #altıüstüistanbul #saldırı pic.twitter.com/FfxQqfosqJ
— GlobeUpdate (@Globupdate) September 22, 2026
La investigación deberá establecer las circunstancias que provocaron el siniestro y las causas por las que la aeronave terminó accidentándose durante el recorrido.
#Mundo 🚨🇧🇷 Tragedia en Brasil: helicóptero se accidentó en Santa Catarina.
El helicóptero en el que viajaba el cantante Rick Sollo fue encontrado accidentado cerca de Urubici, Santa Catarina. Las cinco personas que iban a bordo murieron, entre ellas el artista, el empresario…
— Vanguardia (@vanguardiacom) September 24, 2026
Familia de Rick Sollo pidió una despedida privada
Tras conocerse la muerte del cantante, sus familiares publicaron un comunicado en redes sociales para informar cómo se llevará a cabo su despedida.
La familia explicó que tanto el velorio como el entierro serán privados, exclusivamente para familiares y amigos cercanos, debido a que necesitan afrontar este momento en intimidad.
En el mensaje, los allegados reconocieron el vínculo que Rick Sollo construyó durante años con su público a través de su música y su voz. La familia manifestó su agradecimiento por el cariño que sus seguidores le entregaron durante su trayectoria, pero explicó que en esta ocasión quieren despedir al hombre que estaba detrás del artista: el esposo, padre y abuelo.
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Uno de los principales pedidos de los familiares fue que sus seguidores conserven la imagen del cantante haciendo aquello que más disfrutaba.
“Queremos que lo recuerden como el cantante que fue, en los escenarios, sonriendo, cantando y haciendo lo que amaba y no en un ataúd”, expresó la familia.
Los allegados también solicitaron comprensión ante la decisión de mantener en privado los actos de despedida.
“Necesitamos vivir en familia, con la intimidad, el silencio y el respeto que pide este momento tan doloroso”, agregaron.
Finalmente, la familia agradeció a quienes han expresado sus mensajes de solidaridad y pidió que el recuerdo de Rick Sollo permanezca ligado a su música, su trayectoria y al cariño que recibió de sus seguidores.
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