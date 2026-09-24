En medio de videos que causan sorpresa en Colombia, el del festejo de una reconocida figura pública en el país mostró no solo la pregunta sino que dejó algunos interrogantes entre sus seguidores.

Sigue a PULZO en Discover

La empresaria Daniela Ospina festejó la llegada de sus 34 años en Miami, Estados Unidos, acompañada por sus seres queridos y amistades más próximas.

El festejo transcurrió entre afectuosos textos, registros fotográficos y momentos divulgados en plataformas digitales, aunque una situación ocurrida al concluir el evento despertó el asombro de los internautas.

Su cónyuge, el actor y creador de negocios Gabriel Coronel, difundió desde su perfil oficial de Instagram, @gabrielcoronel, una grabación recopilando instantes de la velada.

Lee También

Los clips exhibieron pasajes de la recepción y, sobre el tramo final, evidenciaron la llegada sorpresiva de una patrulla policial a las cercanías del inmueble.

“Poder celebrar tu vida es una bendición. Te amo, gorda. ¡Feliz cumpleaños! @daniela_ospina5. Final inesperado…”, publicó Coronel en el escrito que acompañó la pieza audiovisual.

Dicha publicación provocó que múltiples usuarios enfocaran su atención en el arribo repentino de las autoridades locales al sitio del encuentro social.

La toma no permaneció inadvertida entre los espectadores de la filmación. Múltiples seguidores reaccionaron lanzando comentarios cargados de jocosidad frente a la imagen de la patrulla.

“Se sabe que la fiesta estuvo buena si llega la Policía”, acotó uno de los cibernautas, mientras otro internauta afirmó: “El final es lo mejor”.

La visita policial cerca de Daniela Ospina propició también diversas conjeturas en los espacios digitales. Entre las hipótesis se planteó que los agentes respondieron a un presunto reclamo por sobrepasar los niveles de sonido.

El arribo de las autoridades se registró mientras el festejo se encontraba en pleno desarrollo. Según reportes sobre el hecho, la diligencia constituyó una inspección preventiva de rutina.

Posteriormente, los funcionarios públicos se retiraron del predio y la velada continuó desarrollándose habitualmente sin mayores contratiempos.

El instante grabado con el patrullero modificó el cierre del material compartido, concentrando los comentarios de la comunidad virtual en torno al sorpresivo acontecimiento.

Esta fue la publicación en la que es posible observar a David Ospina en plena fiesta, pero que también dejó en evidencia la aparición de las autoridades en el video en cuestión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriel Coronel (@gabrielcoronel)

¿Quién es el esposo de Daniela Ospina?

El esposo de la empresaria colombiana Daniela Ospina es el actor, cantante y emprendedor venezolano Gabriel Coronel.

La pareja oficializó su vínculo sentimental mediante un matrimonio civil celebrado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Gabriel Coronel nació en Barquisimeto (Venezuela) consolidando una reconocida trayectoria en el entretenimiento y las artes dramáticas internacionales.

El artista alcanzó notoriedad tras participar en exitosas producciones televisivas transmitidas por importantes cadenas hispanas del continente americano.

Además de la actuación, Coronel ha desarrollado su faceta como cantante lanzando sencillos musicales en diversos géneros latinos.

En el ámbito comercial, el venezolano destaca como un activo inversionista enfocándose en negocios de belleza y bienestar personal.

En noviembre del año 2023, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, llamado Lorenzo Coronel Ospina.

La familia comparte regularmente momentos de su vida cotidiana y proyectos personales mediante sus cuentas oficiales en redes sociales.

Antes de su unión con Coronel, Daniela Ospina estuvo casada con el reconocido futbolista colombiano James Rodríguez.

La relación entre Ospina y Coronel combina proyectos creativos conjuntos con la crianza de su hijo en territorio estadounidense.

Ambas figuras del entretenimiento latinoamericano mantienen un fuerte compromiso con iniciativas empresariales enfocadas en el mercado hispano mundial.

El público continúa siguiendo de cerca los pasos de esta pareja en el mundo del espectáculo y los negocios digitales, que ahora protagonizaron una fiesta de cumpleaños única.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.