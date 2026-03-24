La empresaria y deportista Daniela Ospina volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar nuevos detalles sobre su esperado matrimonio con el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien ha construido una sólida relación desde finales de 2021.

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Aunque la pareja decidió hacer pública su historia de amor en 2022, lo cierto es que su vínculo ha evolucionado de manera firme y discreta hasta llegar a este nuevo e importante paso.

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Cabe recordar que ambos ya habían contraído matrimonio por lo civil en 2023, en una ceremonia íntima que decidieron mantener lejos del ojo público.

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En su momento, el propio Coronel explicó que querían vivir ese instante de manera privada, sin la presión mediática, pese al respaldo que siempre han recibido por parte de sus seguidores. De hecho, confesó que buscaban “darse un respiro” y conservar ese momento como algo exclusivamente personal.

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Ahora, a casi cuatro años de haber iniciado su relación, la pareja se prepara para celebrar su boda religiosa, un evento que promete ser mucho más visible y significativo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Ospina resolvió varias inquietudes de sus fanáticos, entre ellas una de las más repetidas: el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

La deportista confirmó que la boda se realizará en Colombia, su país natal, una decisión que sorprendió a muchos, ya que actualmente reside en Estados Unidos junto a su familia. Sin embargo, dejó claro que este viaje será temporal y exclusivamente para celebrar este momento especial, descartando así cualquier posibilidad de regresar a vivir de manera definitiva al país.

La elección de Colombia como sede del matrimonio tiene un valor emocional importante para Ospina, pues representa un reencuentro con sus raíces y con parte de su entorno más cercano. Además, este detalle refuerza el carácter simbólico de la ceremonia religiosa, que será diferente a la discreta unión civil que realizaron previamente.

En cuanto a la fecha, la empresaria reveló que el matrimonio se celebrará en abril, aunque prefirió no dar a conocer el día exacto. Esta información coincide con lo que había mencionado meses atrás, cuando aseguró que la boda religiosa tendría lugar en 2026, consolidando así una planificación cuidadosa y sin afanes.

Otro aspecto que ha llamado la atención es que, incluso antes del nacimiento de su hijo Lorenzo, la pareja ya había tomado la decisión de formalizar su relación legalmente. Este paso demuestra la seriedad con la que ambos han asumido su vínculo desde el inicio, construyendo una familia basada en la estabilidad y el compromiso.

Con este nuevo anuncio, Daniela Ospina y Gabriel Coronel continúan fortaleciendo su historia de amor, apostándole a una celebración que, más allá de lo ostentoso, tendrá un profundo significado personal.

Sin duda, se trata de una de las uniones más comentadas del entretenimiento latino, y todo indica que su matrimonio en Colombia será un evento lleno de emoción, simbolismo y momentos inolvidables.

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