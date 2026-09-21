Las imágenes divulgadas tras el accidente de una avioneta en Chocó permiten dimensionar las condiciones del lugar donde fueron encontrados los restos de la aeronave. En el material se observa a uniformados que llegan en helicóptero y posteriormente avanzan hacia una zona boscosa para ubicar el punto del siniestro.

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Comandos de la @FuerzaAereaCol culminaron la recuperación y extracción de los cinco ocupantes de la aeronave Cessna T-206, matrícula HK4985G, accidentada el pasado 13 de septiembre en el Parque Nacional Natural Tatamá, en medio de complejas condiciones geográficas y… pic.twitter.com/VHVTgIU7il — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 21, 2026

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En las fotografías y videos se aprecia el terreno montañoso y de difícil acceso en el que terminó la Cessna T206, de matrícula HK-4985. La aeronave aparece destruida entre la vegetación, mientras los integrantes del operativo se desplazan por el sitio para adelantar las labores correspondientes.

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El accidente ocurrió el 13 de septiembre, cuando la avioneta cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral, después de que sus ocupantes participaran en una brigada de salud dirigida a habitantes del municipio y comunidades cercanas. La aeronave perdió comunicación aproximadamente a las 9:20 de la mañana y posteriormente se activó una radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá.

En las imágenes también queda registrado el despliegue de los organismos que participaron en la búsqueda. Un grupo de uniformados desciende desde un helicóptero y se interna en la zona boscosa hasta llegar al sitio donde fueron localizados los restos de la aeronave. Las condiciones del terreno hicieron más complejas las labores de acceso y recuperación.

El 16 de septiembre, el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, confirmó que los cinco ocupantes fueron encontrados sin vida. En la avioneta viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, quienes regresaban hacia Bogotá después de cumplir con la brigada de salud en el departamento.

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