En medio de los movimientos en la industria del entretenimiento, América Latina afronta un momento de duelo luego de ratificarse el deceso del actor mexicano César Raziel Hurtado a los 33 años.

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El artista acumuló una trayectoria constante en producciones de televisión, cine y teatro con notable impacto mediático en la región hispanohablante.

Compañeros de trabajo y allegados al intérprete anunciaron el fallecimiento mediante diversas redes sociales, provocando inmediatas reacciones de dolor en la comunidad artística internacional.

Hasta la fecha, ninguna autoridad médica ni familiar ha divulgado las causas reales de su fallecimiento de forma pública.

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Debido a la ausencia de un informe oficial o un comunicado formal, los detalles alrededor del hecho permanecen bajo estricta reserva institucional.

Por esta razón, las múltiples suposiciones que circulan libremente en plataformas digitales carecen absolutamente de sustento o verificación oficial.

Diversas personalidades del sector audiovisual confirmaron inicialmente la lamentable pérdida mediante sus perfiles personales en internet.

El director y productor Raúl Campos dedicó un emotivo texto en Instagram destacando los atributos morales y laborales del talentoso profesional.

Asimismo, la agencia artística encargada de su representación profesional difundió sentidas palabras dirigidas expresamente a la memoria de Hurtado:

“Mi querido César: Nunca pensé dirigirte estas líneas… Confirmas mi teoría: Las grandes personas se van en silencio. Agradezco a la vida haberme cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí. Descansa en paz”, según replicó revista Semana

La publicación provocó un elevado flujo de interacciones entre usuarios digitales, colegas y figuras prominentes del ambiente escénico.

Destaca la intervención de la célebre actriz colombiana Lorna Cepeda, famosa por su papel en la producción ‘Yo soy Betty, la fea’, quien exteriorizó sus condolencias.

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El fallecido artista estructuró una versátil carrera profesional en múltiples plataformas dramáticas del continente, por lo que obtuvo reconocimiento a nivel internacional a pesar de su edad.

Su experiencia laboral abarcó proyectos cinematográficos y televisivos de importante visibilidad comercial para los espectadores de habla hispana, por lo que su caso ha conmovido a muchos seguidores.

¿Quién era César Raziel Hurtado?

César Raziel Hurtado Banda era un actor mexicano originario de Veracruz, reconocido por su trabajo en televisión, cine y teatro. Murió el miércoles 23 de septiembre de 2026, a los 33 años, según confirmó su agencia de representación.

La agencia LVAT, también mencionada como Elevate, comunicó su fallecimiento mediante un mensaje de despedida en Instagram.

Hasta el momento, no se han revelado públicamente las causas exactas de su muerte repentina.

Hurtado estudió Teatro en la Universidad Veracruzana, institución que también lamentó públicamente su fallecimiento. Además, cursó una maestría en Antropología Social en el CIESAS Golfo, en la ciudad de Xalapa.

En televisión, participó en la telenovela ‘Vencer la culpa’, producción de Televisa estrenada en el año 2023. Compartió elenco con Claudia Martín, Gabriela de la Garza, María Sorté y Gabriel Soto en esa producción.

También integró el reparto de ‘Pacto de sangre’, serie protagonizada por Bárbara de Regil y Alejandro Nones. En esa historia interpretó al personaje de Carlos, dentro de una producción de formato híbrido para ‘streaming’.

En cine, trabajó en ‘Sobriedad, me estás matando’, estrenada en México durante 2026, junto a Maya Zapata. También apareció en la película ‘Venganza póstuma’ y en la serie ‘Man on Fire’, disponible en Netflix.

Además de actuar, se desempeñó como modelo e ilustrador, compartiendo dibujos a tinta en redes sociales. Su última publicación pública fue compartida semanas antes de su muerte, mostrándolo en la Ciudad de México.

Mantenía una relación sentimental con la actriz Aketzaly Verastegui, quien también le dedicó un mensaje público de despedida, en medio de un caso conmovedor para la opinión pública.

Diversas instituciones educativas, agencias y colegas del medio artístico expresaron condolencias luego de conocerse la noticia.

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