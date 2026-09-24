Así como Gregorio Pernía compartió un incidente que vivió, otra artista revivió un caso escalofriante que tuvo hace varios años y del que salió airosa casi que de manera increíble.

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La actriz Omeris Arrieta rememoró su carrera artística repasando vivencias impactantes de su trayectoria profesional, en entrevista este jueves 24 de septiembre con ‘Día a Día’.

Los presentadores de la emisión en el programa matutino sorprendieron a la invitada facilitando el reencuentro con su hija, Valeria Duarte, permitiendo que ambas rememoraran el duro periodo tras el accidente cerebrovascular sufrido por la artista.

Arrieta explicó frente a la audiencia que este evento médico aconteció durante los primeros meses del rodaje en Mompox de ‘La Cacica’, donde interpretó a Venezuela en la novela emitida por Caracol Televisión en 2017 y filmada en 2014.

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“Sentí el calor, me sentí rara y veía a la asistente por la mitad. Me dieron agua. Pero yo sabía que algo me estaba pasando. Yo agradezco que tenía ángeles al lado que no me dejaron caer al suelo y darme un golpe”, recordó.

A pesar de que el equipo del rodaje desestimó inicialmente su malestar por su estilo bromista constante, la trasladaron a un establecimiento de salud ante la persistencia de los malestares.

El neurólogo diagnosticó la severidad de la urgencia médica, notando que la paciente únicamente lograba pronunciar el nombre de Valeria Duarte, estando incapacitada para precisar su edad o el año en curso.

Durante la evacuación en ambulancia con destino a Cartagena, la intérprete padeció nueve episodios convulsivos acompañados por una trombosis, situación que forzó el desvío inmediato hacia la UCI de Valledupar.

“Estoy pasando un proceso difícil donde yo jamás pensé que viviría algo tan duro y que fuera a acabar conmigo”, explicó con dificultad y agregó “me olvidé de mi cuerpo y cuidé mi organismo, fue mi culpa, Dios no tiene nada que ver con lo que me pasó. Al contrario, él me guardo porque morí 9 veces”, relató en su momento a ‘La red’ sobre este escalofriante caso.

Paralelamente, la hija de Omeris Arrieta describió la angustia experimentada al desplazarse con su padre, afrontando el dictamen médico que preveía eventuales secuelas permanentes como amnesia severa o parálisis corporal en caso de sobrevivir.

Pese a atravesar por serias dificultades presupuestarias, la familia obtuvo el fármaco especializado necesario para disolver la obstrucción sanguínea cerebral que perjudicaba la vida de Omeris Arrieta.

La medicación contratacó la patología, aunque al recuperar la conciencia, Arrieta no logró identificar visualmente a su hija Valeria Duarte tras este procedimiento de urgencia.

Omeris confesó en Día a Día que hubo momentos en los que le pidió a Dios: “Llévame, si no podré hacer lo que me apasiona, llévame”.

A partir de ese instante, la joven asumió la tarea de instruir a su madre para enseñarle a leer nuevamente y reaprender funciones elementales.

Tuvieron que transcurrir varios meses de estimulación y rehabilitación constante hasta que la actriz logró reconocer completamente la identidad de su familiar.

¿Quién es Omeris Arrieta?

Omeris Arrieta destaca como una reconocida actriz colombiana con una amplia trayectoria en el teatro, el cine y la televisión nacional.

La artista nació en la región caribeña de Colombia, construyendo una sólida carrera caracterizada por su talento interpretativo y carisma escénico.

Su participación en la producción ‘La Cacica’, emitida por Caracol Televisión, consolidó su popularidad entre los televidentes de todo el país.

A lo largo de su carrera ha interpretado memorables personajes que reflejan la riqueza cultural y la idiosincrasia del caribe colombiano.

En el ámbito teatral, Arrieta ha participado en numerosas obras dramáticas, demostrando versatilidad artística en diferentes escenarios del territorio nacional.

Su vida personal cobró relevancia pública tras superar un delicado accidente cerebrovascular que afectó severamente su salud durante un rodaje.

Además de su faceta como actriz, Omeris Arrieta ha colaborado en proyectos culturales enfocados en promover las artes escénicas.

La comunidad artística colombiana valora ampliamente su aporte al patrimonio audiovisual y su resiliencia ante las adversidades de la vida.

Su legado en la televisión colombiana permanece vigente como referente de dedicación, pasión escénica y constante superación profesional.

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