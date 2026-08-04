A pesar de que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella es centro de la agenda informativa, uno de los periodistas más importantes de Colombia recibió una noticia mucho más importante en su vida.

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Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se enteró de que va a ser abuelo y su hijo Juan Camilo Vargas, reportero de Gol Caracol, fue el encargado de darle la mejor primicia esperada.

Según contó en el programa de entretenimiento ‘La red’, en medio de lo conmovido por la alegría, recordó que también le llegó la paternidad cuando tenía la misma edad del ahora periodista deportivo.

Juan Roberto Vargas, que antes recordó a su padre, también se enteró recientemente en la revelación de sexo del bebé que será un niño, cuyo nombre está definido: Juan Salvador.

“La verdad, yo sentí un amor que nunca había sentido porque ya por fin le pude dar nombre al bebé. Antes era bebé, ahora Juan Salvador”, aseguró Juan Camilo, en contenido replicado por el portal de Caracol Televisión.

Juan Roberto Vargas tiene 57 años (nació el 10 de noviembre de 1968 en Bogotá). Es egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y acumula más de 35 años de trayectoria profesional en los medios de comunicación del país.

A pesar de que tiene experiencia en medios como TV Hoy, CM& y el Noticiero de las 7, además de un paso por el diario El Tiempo, su mayor reconocimiento lo ha tenido en Noticias Caracol donde es director desde 2015.

¿Quién es la esposa de Juan Roberto Vargas y cuántos hijos tienen?

El reconocido periodista colombiano Juan Roberto Vargas, director del informativo Noticias Caracol, mantiene una consolidada vida familiar al lado de su esposa Amanda Cadena.

La pareja sostiene un matrimonio de más de dos décadas de duración, caracterizado por la estabilidad afectiva y el apoyo constante en la carrera del comunicador social.

Amanda Cadena ha acompañado al director noticioso a lo largo de su extensa trayectoria profesional, comprendiendo las altas exigencias laborales que implica el periodismo televisivo.

Fruto de esta unión marital nacieron dos hijos, llamados Juan Camilo Vargas y María José Vargas, quienes integran el núcleo cercano del reconocido comunicador capitalino.

El hijo mayor del matrimonio, Juan Camilo Vargas, decidió seguir los pasos profesionales de su padre construyendo una destacada carrera periodística en medios de comunicación.

Juan Camilo ejerce como periodista deportivo participando activamente en las transmisiones especiales del equipo del Gol Caracol y en los programas radiales de Blu Radio.

Por su parte, María José Vargas mantiene una vida personal caracterizada por la discreción pública, alejándose habitualmente de las cámaras de la televisión nacional.

El hogar conformado por Juan Roberto Vargas y Amanda Cadena destaca por preservar la privacidad familiar frente a la alta exposición mediática del profesional.

Los integrantes del grupo familiar comparten frecuentemente momentos especiales en eventos privados, demostrando una sólida cercanía emocional manifestada espontáneamente en redes sociales.

El reconocido director noticioso resalta continuamente el papel determinante que desempeña su esposa en el sostenimiento del equilibrio entre trabajo y dinámica del hogar.

La dedicación de Amanda Cadena ha resultado fundamental para respaldar las prolongadas jornadas informativas que exige la dirección del principal noticiero de televisión.

Asimismo, el comunicador demuestra un profundo orgullo paterno ante el crecimiento profesional logrado por su hijo dentro del periodismo deportivo nacional e internacional.

En consecuencia, la familia Vargas Cadena representa un referente de estabilidad afectiva dentro del entorno de los medios de comunicación en Colombia.

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