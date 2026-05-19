El debate de Noticias Caracol tuvo un momento que tocó la indignación tanto de los moderadores como de los candidatos presentes. Juan Roberto Vargas tocó el caso de Yulixa Toloza, la mujer que había desaparecido luego de hacerse una cirugía estética en el sur de Bogotá y fue hallada muerta este 19 de mayo en un matorral cerca de Apulo, Cundinamarca.

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El director del noticiero criticó la existencia de los centros estéticos que operan de manera irregular e hizo énfasis en que es necesario hacerles un control. El deceso de la mujer ya desencadenó capturas de los responsables del procedimiento, quienes huyeron a Venezuela y fueron atrapados allí.

A su vez, el periodista habló sobre el poco control que tienen esas “clínicas de garaje” y para evitar que mujeres sean víctimas de cirugías mal hechas que comprometan su salud o, peor aún, su vida.

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“El tema de fondo aquí… es el de estas clínicas de garaje, de estos, no centros médicos, de esta gente que se aprovecha de la gente. ¿Cómo controlamos eso?”, reflexionó Vargas, seguido de la pregunta que hizo a los contendientes presidenciales presentes.

Los candidatos dieron su opinión y hablaron de las graves problemáticas que lleva la falta de regulación en Colombia de estos centros estéticos clandestinos.

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