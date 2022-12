La actriz Valeria Duarte Arrieta, conocida por ser hija de la también actriz Omeris Arrieta, quien trabajó en la novela ‘Chepe Fortuna’, pidió justicia y celeridad en el proceso que se adelanta contra el ingeniero Hanner José Coronel por presuntamente abusar de ella en un inmueble del municipio de Manaure, Cesar.

Duarte Arrieta precisó que las últimas dos audiencias no se han podido desarrollar por causas de la Fiscalía 13 seccional. En consecuencia, pidió mayor celeridad a la Fiscalía General de la Nación para procesar a Hanner José Coronel quien tiene una medida de aseguramiento domiciliaria.

No obstante, EL PILÓN conoció por las actas del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de Conocimiento de Valledupar, donde cursa el caso, que una de las últimas audiencias programadas para formulación de acusación no se desarrolló por encontrarse el despacho penal y la Fiscalía atendiendo otra diligencia.

No obstante, la radicación del escrito de acusación se hizo el pasado 31 de agosto, por lo que todavía no existiría un vencimiento de términos para llevar a juicio a Hanner Coronel por el delito presuntamente cometido.

El proceso responde a una denuncia que interpuso la actriz por hechos registrados entre el 26 y 27 de diciembre del año 2020.

Según la víctima, el 26 de diciembre de 2020 Valeria Duarte fue invitada por Hanner José Coronel a celebrar su cumpleaños en un hostal en Manaure.

Sin embargo, una vez llegaron, el hombre comenzó a ingerir licor con su compañera sentimental y otra amiga, además de ‘obligar’ a tomar a Duarte.

“Finalmente, nos fuimos a acostarnos y Hanner se pasó a mi cama, yo estaba en posición fetal… y sentirlo atrás me hizo sentir incomoda, le dije que se pasara para su cama, hace chanza, bromea y siguió ahí, comenzó a tocarme el brazo, diciéndome que no me iba a doler”, contó la actriz que decidió romper silencio.