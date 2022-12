No todo es evolución, así como no todo lo que tenga acordeón es Vallenato… hay una línea muy delgada y desafortunadamente las nuevas generaciones (no todos) están haciendo TropiPop con acordeón. En las raíces se puede encontrar lo que falta y las bases para una evolución real.

— Carlos Felipe Sandoval (@cfsandovalg) December 11, 2022