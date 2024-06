La actriz Omeris Arrieta recientemente habló con el programa de entretenimiento de ‘La red‘ para discutir el increíble cambio que ha experimentado tras someterse a un tratamiento para bajar de peso.

El pasado 25 de abril de 2023, la actriz fue diagnosticada con obesidad mórbida extrema, para luego el 27 de octubre de 2023 entró en cirugía de ‘bypass.

Con sinceridad y valentía, compartió su viaje hacia una vida más saludable y satisfactoria. Después de dedicación y esfuerzo, ha logrado perder 31 kilos, logro que va más allá de lo físico, impactando profundamente en su bienestar emocional.

Al conversar con el programa, Arrieta destacó que este cambio no se trata solo de alcanzar un número en la balanza, sino de sentirse mejor consigo misma y mejorar su calidad de vida en general.

“Por qué uno piensa que eso no pasa nada, que uno se va morir de algo, es la ignorancia más grande del mudo. Ya no tengo un bulto, tengo medio bulto y tengo que bajar más, no por verme mal sino por mi salud. La meta es llegar a 90 o 85 kilos”, dijo la actriz.