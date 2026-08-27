Un video que comenzó a circular en redes sociales habría revelado los nombres de seis participantes que llegarían a las etapas decisivas de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’. Las imágenes han generado todo tipo de teorías entre los seguidores del reality, aunque por ahora RCN y la producción no han confirmado que se trate de los finalistas.

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En el material aparecen varios concursantes utilizando la tradicional filipina de chef, una prenda que suele asociarse con las fases más avanzadas de la competencia. Además, las imágenes fueron grabadas en un escenario diferente al habitual, aparentemente en una playa, lo que aumentó las sospechas de los fanáticos.

Según la versión que circula en redes, los seis famosos que estarían entre los últimos participantes de la temporada son Emiro Navarro, Pautips, Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Julieta Piñeres y Robert Farah. De confirmarse, la supuesta lista estaría integrada por cuatro hombres y dos mujeres.

El video rápidamente comenzó a ser compartido por cuentas dedicadas al entretenimiento y por seguidores de ‘MasterChef’, quienes analizaron cada detalle de las imágenes para intentar determinar si efectivamente corresponden a una grabación de una etapa final del programa.

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La posible filtración también provocó reacciones divididas entre los seguidores. Algunos celebraron que sus favoritos aparezcan en las imágenes, mientras otros cuestionaron que se revelen detalles antes de la emisión de los capítulos.

“Para qué suben eso, se tiran todo”, escribió un usuario. Otro comentó: “bueno, por lo menos Emiro está en la final, pero no quería enterarme así”. También hubo quienes reaccionaron con un “Siempre se les filtra todo”.

A esto se suma otro video difundido por la misma cuenta, en el que aparece Emiro Navarro acercándose a la mesa de los jurados durante un reto realizado en la playa. El participante estaría acompañado por una mujer que algunos usuarios identificaron como Carolina Sabino, exparticipante del reality.

Esto ha llevado a los seguidores a especular que una de las pruebas finales podría contar con la participación de famosos que estuvieron en temporadas anteriores.

Mientras crecen las teorías sobre el desenlace, la competencia continúa reduciendo su número de participantes. El último eliminado fue Iván Marín, quien abandonó el programa después de un reto de eliminación centrado en la gastronomía regional.

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