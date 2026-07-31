La presentadora Claudia Bahamón protagonizó un nuevo momento inesperado en ‘Masterchef celebrity Colombia 2026’ luego de recibir un golpe accidental por parte de uno de los participantes durante una de las pruebas del programa.

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La presentadora caminaba de espaldas entre las estaciones de cocina cuando terminó chocando con el actor Luciano D’Alessandro, quien se movilizaba con rapidez para cumplir una tarea asignada a su equipo.

El momento quedó registrado en el episodio y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores del ‘reality’ comentaron la curiosa seguidilla de incidentes que ha vivido Bahamón en el inicio de la temporada.

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Segunda vez que golpean a Claudia Bahamón en ‘Masterchef 2026’

Sin embargo, ese no fue el primer percance que sufrió la conductora en la edición 2026 del programa. Días antes, el creador de contenido Emiro Navarro la golpeó accidentalmente en el rostro mientras celebraba con entusiasmo que había sido salvado del reto de eliminación.

En esa ocasión, Bahamón aseguró que el impacto le lastimó el labio, aunque posteriormente ambos bromearon sobre lo ocurrido, pese a que Bahamón mostró que el golpe le afectó sus labios.

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