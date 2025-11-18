Valentina Taguado, una de las participantes más comentadas de la actual temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, sorprendió a la audiencia al confirmar públicamente el romance entre la presentadora Claudia Bahamón y Andrés Godoy, hermano de la reconocida actriz Estefanía Godoy.

Sigue a PULZO en Discover

La revelación se dio durante su participación en el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, de RCN, donde habló sin filtros sobre la vida personal de la presentadora huilense.

(Vea también: Claudia Bahamón, ¿enamorada? Aparecen imágenes junto a un misterioso hombre)

La creadora de contenido relató que recientemente estuvo reunida con varios compañeros del concurso para felicitar a Bahamón por un reconocimiento que recibió en el Congreso de la República debido a su labor ambiental.

Lee También

Para Taguado, asistir a la condecoración de Claudia fue un momento especial, pero también divertido porque algunos no sabían que la presentadora estaba en una relación sentimental.

Entre bromas y comentarios espontáneos, Taguado soltó el dato que confirmó lo que venía sonando desde hace meses en redes sociales y espacios de entretenimiento:

“La condecoraron fue por todo su trabajo ambiental, y pues junto mal el ganado… porque ella tiene novio, y lo digo porque la gente ya lo sabe”. Acto seguido, elogió a Andrés Godoy, el hombre que ha conquistado el corazón de Bahamón, describiéndolo como “muy buena gente, muy muy buena gente”.

Según Taguado, Godoy suele mostrarse profundamente orgulloso de los logros de Claudia. “Le veo la cara cada vez que Claudia logra cosas grandes, y él no tenía ni idea en lo que se está metiendo… porque Claudia hace cosas inmensas”, dijo entre risas, destacando el carácter y la fuerza activista de la presentadora.

También subrayó que el compromiso medioambiental de Bahamón no es una pose mediática, sino una convicción profunda: “No hay bienestar humano sin bienestar ambiental”, afirmó, recordando que la presentadora ha dedicado años a este tipo de causas.

Aunque muchos sospechaban del nuevo romance, la identidad del acompañante de Claudia había sido revelada por primera vez en el programa ‘La Corona TV‘, conducido por el periodista Ariel Osorio, quien confirmó que la pareja de la presentado es el cuñado de Variel Sánchez.

¿Quién es Andrés Godoy, el novio de Claudia Bahamón?

Andrés Godoy es abogado, separado y con una carrera sólida dentro del ámbito jurídico. El periodista Ariel Osorio recordó que en el pasado sostuvo una relación sentimental con la periodista deportiva Andrea Guerrero, pero desde hace años lleva una vida más reservada.

Actualmente, Godoy es socio gerente de la firma de abogados Godoy, donde lidera la práctica migratoria y la unidad de capacitaciones. Es egresado de la Universidad de los Andes y ha construido una trayectoria destacada en temas legales, con énfasis en migración, análisis normativo y procesos de formación.

La noticia de su relación con Claudia Bahamón ha causado gran interés entre los seguidores de la presentadora, quienes celebran que, tras atravesar momentos difíciles en su vida personal, hoy se le vea feliz y acompañada.

El romance continúa dando de qué hablar, y con las recientes declaraciones de Valentina Taguado, todo indica que la relación está más que confirmada. Si deseas, puedo hacer un resumen, título SEO o versión más breve.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.