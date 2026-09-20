Se acabó la espera para los seguidores de la actriz colombiana Lina Tejeiro. En los últimos días hubo muchos rumores acerca del supuesto nacimiento de su hijo, pues se conoció que entró al hospital, que ya estaría en trabajo de parto y mucho más.

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Sin embargo, como es apenas normal, la actriz no había subido, confirmado ni publicado nada, hasta este domingo, 20 de septiembre.

Por medio de sus redes sociales, Lina Tejeiro compartió la primera foto junto a su bebé, que llevará de nombre Gael. “Bienvenido, amor de mi vida”, escribió Lina en sus redes sociales, acompañado del nombre del bebé y la fecha de nacimiento, que fue el 16 de septiembre.

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En la foto se ve a la actriz cargando a su bebé, aún en el hospital, con pijama y con unas gafas oscuras, lo cual muestra mucho estilo en este momento tan importante en la vida de Lina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lina Tejeiro. (@linatejeiro)

Pese a que la publicación fue hace poco, ya cuenta con miles de ‘Me gusta’, comentarios, compartidos y más, pues muchas personas le expresaron las felicitaciones, el amor, cariño y demás para Lina y su bebé recién nacido, entendiendo que este era uno de los mayores sueños de ella.

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Ahora, Lina espera recuperarse de la mejor manera pensando en salir pronto del hospital junto a su bebé para comenzar la aventura de ser mamá, algo que no es del todo sencillo, pero sin duda sí es una experiencia de aprendizaje, cariño y mucho amor.

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